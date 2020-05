Kendte raser mod Fie Laursen

Ifølge Camilla Stemann Jensen, der er ekspert i sociale medier og blandt andet står bag Influencer Akademiet, er det yderst problematisk, når influencere reklamerer for ting som sugardating.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet tilbage i marts talte med hende, da Fie Laursen senest reklamerede for sugardating.

- Det store problem er jo, at sådan nogle reklamer kan gå ind og påvirke de helt unge, der sidder og følger med. Det er også af samme grund, at eksempelvis Instagram har indført restriktioner om, at operationer ikke må vises for folk under 18. Når sådan en stor spiller som Instagram laver sådan nogle blokeringer, viser det også, at der er problemer forbundet med det, sagde hun dengang.

- Lige i forhold til sugardating er det jo ikke noget, vi ville opfordre vores børn til at gøre, og det bliver af mange ikke opfattet som moralsk korrekt. Sådanne reklamer kan gå ind og påvirke folks opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og her er de unge især udsatte.

Camilla Stemann Jensen fortalte også, at hun var glad for, at de blandt andet hos Dansk Journalistforbund er i gang med at udarbejde etiske retningslinjer til bloggere og influencere.

- Jeg tænker, at bloggere skal have nogle retningslinjer, som de skal leve op til, ligesom journalister. Det er jo vigtigt at have idealer om, at det ikke er i orden at skrive fake news, og at der er etiske retningslinjer, der skal overholdes, lød det fra Camilla Stemann Jensen i marts.