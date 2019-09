Kenneth fra 'Luksusfælden': - Jeg har været en kæmpe klovn

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' mødte vi 42-årige Kenneth fra Korsør, der var så påvirket af sin elendige økonomi, at han ud af det blå faldt om af stress på sin arbejdsplads.

De seneste 12 år havde Kenneth fuldstændigt ignoreret sin gæld, hvilket havde fået den til at vokse til svimlende 1,7 millioner kroner.

- Jeg indrømmer da gerne, at jeg har været en kæmpe klovn, siger hovedpersonen selv, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen til en snak om tiden efter programmet.

Da 'Luksusfældens' eksperter mødte Kenneth, var han i gæld til halsen. Foto: TV3

I dag ser det heldigvis lysere ud for Kenneth, der siden sin deltagelse har overholdt eksperternes budget og fået mere ro i sin hverdag.

- Jeg har fået styr på mit liv, og jeg har ro i sjælen og mere overskud til mine børn, fortæller en glad Kenneth.

- Selvfølgelig tænker jeg over, hvad det er, jeg køber, fordi jeg skal jo overholde budgettet, men det er ikke længere sådan, at økonomi fylder alt i min hverdag.

Blevet voksen

I programmet formår eksperterne gennem forhandlinger at spare Kenneth for 1,2 millioner kroner. Et beløb, der stadig gør indtryk på ham i dag.

- Jeg er dybt taknemmelig over, at de kunne hjælpe mig. Det er stadigt ikke helt gået op for mig, hvor mange penge de har sparet mig for. Det var en kæmpe sten, der faldt fra hjertet, siger han.

Hjælpen har blandt andet betydet, at Kenneth er begyndt at tage mere ansvar for sin økonomi. Han frygter derfor ikke længere at åbne for postkassen, når han kommer hjem fra arbejde.

- Der kommer ikke flere rykkere, og der er ikke flere rudekuverter, der ikke bliver åbnet, siger han.

- Jeg er uden tvivl blevet mere 'voksen' omkring min økonomi.

Kenneths fortryder derfor ikke et sekund, at han meldte sig til programmet, og han har en klar opfordring til andre med en haltende økonomi:

- Jeg kan kun anbefale at melde sig til programmet, fordi nu ved jeg, hvordan det er at være nede i et sort hul og komme op igen.