Kent Nikolajsen er død: Blev kun 48 år

Kent Nikolajsen, der er kendt som vært på DR Sporten og vært på 'Rene ord for pengene', er død efter kort tids sygdom.

Det bekræfter hans arbejdsplads Metronome i en pressemeddelelse.

'Det er med stor sorg at skulle meddele, at vores direktør, nære ven og kære kollega Kent Nikolajsen er død i dag kl 12 i sit hjem i Ringsted omgivet af hele sin familie.'

48-årige Nikolajsen blev ramt af kræft i spiserøret i sommer.

'Vi ved, at Kent allerhelst havde fortsat livet, det var nemlig et liv, han elskede meget højt, og hans arbejde her på Metronome var højt prioriteret. Derfor har det også været svært for Kent at give slip på livet, og han har kæmpet hårdt og bravt imod kræften de sidste mange måneder, men desværre havde kræften allerede fået godt fat i Kents krop, inden den blev opdaget i juni måned.'

Kent Nikolajsen var vært på 'Rene ord for pengene' i 2001 og 2002. Foto: Rasmus Baaner

Stort aftryk

Kent Nikolajsen efterlader sig hustruen Linda. Parret har børnene Mira og tvillingerne Jakob og Stine sammen.

'Vores varmeste og kærligste tanker og dybeste medfølelse går til hans skønne hustru Linda og deres tre dejlige børn Jakob, Stine og Mira i denne svære tid. Kent var elsket af mange og vil blive savnet hver dag af os alle. Han har efterladt et stort aftryk både her hos os i Metronome og i hele den danske tv-branche', skriver Metronomes konstituerede administrerende direktør, Tina Christensen, i pressemeddelelsen.

Kent og Linda Nikolajsen fotograferet sammen til DR Sport 2002 i Herning. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Ramt af kræft i spiserøret

Nikolajsen, der var administrerende direktør for produktionsselskabet Metronome, blev sygemeldt i sommer. Her gennemgik han en behandling for kræft i spiserøret.

I selskabets regnskab fremgik det, at han blev ramt af kræft i begyndelsen af sommeren.

Under VM i 2010 servede Kent Nikolajsen gak og løjer sammen med Angora-drengene Rune Tolsgård og Esben Pretzmann. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Kent Nikolajsen debuterede som nyhedsvært på TV Syd og arbejdede på en række TV2-regioner, inden han i 1995 blev ansat på DR som sportsjournalist.

Her blev han senere vært på DR Sporten og siden også vært på forbrugerprogrammet 'Rene ord for pengene' i 2001.

Kent Nikolajsen var adminstrerende direktør for Metronome, hvor han har arbejdet siden 2005. Foto: Metronome Productions