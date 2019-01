Kent Nikolajsen får privat bisættelse

Når den kendte tv-mand Kent Nikolajsen bliver bisat senere i denne uge, så sker det under private rammer og uden pressens deltagelse.

Det sker efter ønske fra familien.

Den tidligere tv-vært på DR Sporten og vært på 'Rene ord for pengene' gik bort torsdag formiddag i sidste uge, efter han i sommer var blevet ramt af kræft i spiserøret. Han blev 48 år.

'Min mand var både en offentlig og en privat person. Vi har i familien stor respekt for, at min mands bisættelse derfor kan have pressens interesse, når både vi i familien, venner og kollegaer fra hans professionelle liv tager afsked med ham. Men vi henstiller i al venlighed til, at pressen ikke møder op ved vores sidste farvel. Den sidste afsked vil vi i al respekt gerne holde uden for offentlighedens øjne. Tak,' lyder det fra hustruen Linda Nikolajsen i en pressemeddelelse, der er udsendt af produktionsselskabet Metronome, hvor Kent Nikolajsen var administrerende direktør.

Derudover har familien ingen kommentarer.

Stor sorg

Den triste nyhed om hans død blev selv delt af arbejdspladsen i en pressemeddelelse torsdag.

Her lød det.

'Det er med stor sorg at skulle meddele, at vores direktør, nære ven og kære kollega Kent Nikolajsen er død i dag kl 12 i sit hjem i Ringsted omgivet af hele sin familie.'

'Vi ved, at Kent allerhelst havde fortsat livet, det var nemlig et liv, han elskede meget højt, og hans arbejde her på Metronome var højt prioriteret. Derfor har det også været svært for Kent at give slip på livet, og han har kæmpet hårdt og bravt imod kræften de sidste mange måneder, men desværre havde kræften allerede fået godt fat i Kents krop, inden den blev opdaget i juni måned.'

Kent Nikolajsen debuterede som nyhedsvært på TV Syd og arbejdede på en række TV2-regioner, inden han i 1995 blev ansat på DR som sportsjournalist.

Her blev han senere vært på DR Sporten og siden også vært på forbrugerprogrammet 'Rene ord for pengene' i 2001.