Kessler dømt: Lukker totalt ned

Mikkel Kessler blev torsdag dømt i retten, men det er han bestemt ikke meget for at tale om

Torsdag blev Mikkel Kessler i Retten i Roskilde dømt for at have trykket alt for hårdt på speederen i sin bil. Foran dommeren blev han som konsekvens heraf idømt en bøde på 3000 kroner samt et klip i sit kørekort for fartovertrædelsen.

Den retssag kunne han dog helt have undgået, hvis han havde betalt den bøde, som politiet havde sendt til ham via posten. Noget, den kendte bokser tilsyneladende ikke havde lyst til, og derfor valgte han i stedet at møde op i retten for at tale sin sag.

Da Ekstra Bladet mødte ham fredag aften til 'Vild med dans', hvor han og partneren Mille Funk endnu en gang kunne ånde lettet op, da de gik sikkert videre i konkurrencen, lukkede han i som en østers, da snakken faldt på retssagen, og hvorfor han ikke blot havde betalt bøden.

- Det har jeg ikke noget at sige til, sagde Mikkel Kessler med et smil.

- Nej, det taler vi ikke om, lød det fra Mille Funk.

Dommen så ikke ud til at påvirke Mikkel Kessler fredag aften. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

- Men jeg vil jo bare gerne vide, hvorfor du ikke bare betalte den bøde og undgik retssagen?

- Det har jeg ingen kommentarer til, lød det fra bokseren på Ekstra Bladets spørgsmål.

Fanget af fartkontrol

I marts måned fangede en af politiets fartmålere Mikkel Kessler med 140 kilometer i timen på en strækning på Køgebugt Motorvejen, hvor man kun må køre 110 kilometer i timen.

Kessler knockoutet i retten

I retten forklarede Mikkel Kessler torsdag ifølge ugebladet Se og Hør, at han havde været nødt til at speede op, da han blev presset af en anden bil bagfra - og derfor måtte han speede op kortvarigt.

Dog erkendte Kessler, at han havde kørt for stærkt. Hvor stærkt han præcis havde kørt, var han blot ikke enig med retten i. De valgte dog i sidste ende at kvittere med bøden og et klip i kørekortet.