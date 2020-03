Kessler i karantæne: - Vi gør alt

Det har været sjovere at være en rejseglad familie, end det er lige nu. Det har blandt andet familien Kessler måttet sande.

Sammen med sin kone og deres tre mindre børn er den tidligere bokser lige nu i karantæne i New Zealand, fordi det frygtes, at de kan være blevet smittet af corona under en flyvetur.

Mikkel Kessler fortalte søndag selv offentligheden om familiens situation på sin profil på Instagram.

Kessler er sammen med sin familie ude på en længere rejse med et kamerathold i hælene, som skal lave et tv-program på Xee om globetrotter-familien. Derfor er det ikke kun familien, der nu er i 14 dages karantæne. Det er hele produktionsholdet, der er ramt.

Nu fortæller Linda Etgar, der er programchef på Xee med ansvar for de danske indholdsproduktioner, hvordan tv- og streamingkanalen forholder sig til situationen.

- Vi er i tæt dialog med vores produktionsselskab og følger udviklingen i New Zealand. Desværre har tv-holdet været eksponeret for coronasmitte i New Zealand. Derfor er hele tv-holdet i karantæne, men ingen på tv-holdet er indtil videre konstateret smittet, lyder det i en skriftlig kommentar fra Linda Etgar.

- Produktionsholdet har fulgt alle myndighedernes anvisninger og forholdsregler, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe tv-holdet i denne svære situation. Produktionen er naturligvis sat på pause, og produktionsholdet returnerer hurtigst muligt til Danmark, lyder det yderligere.

Familien Kessler og resten af produktionen kommer ingen steder de første 14 dage, hvor de altså er i karantæne. Hvordan transportsituationen mellem New Zealand og Danmark ser ud derefter, kan ingen vist spå om.

På Lea Hvidt Kesslers sociale medier er det tydeligt, at coronasituationen påvirker familien dybt.

Lørdag skrev hun blandt andet: 'Den globale situation er ødelæggende på så mange måder. Den er skyld i frygt, vrede, tristhed og frustration. Vi er selvfølgelig meget stressede og bekymrede over familiens velbefindende, men vi vil også finde det lyse, stolte og store smil frem for vores børns skyld. Vi vil blive ved med at have det sjovt og grine og smile så meget som muligt. Vi håber, at du vil gøre det samme', skrev hun.

Siden familien er blevet beordret i karantæne, har de ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser.

