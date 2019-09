Kessler knockoutet i retten

Mikkel Kessler mente, at han havde en god sag.

Det mente retten ikke, og den tidligere mesterbokser blev derfor idømt en bøde på 3.000 kroner og et klip i kørekortet, efter han blev fanget i en hastighedskontrol med en hastighed på 144 kilometer i timen på Køge Bugt Motorvejen, hvor fartgrænsen er 110 kilometer i timen.

Det skriver Se og Hør.

Ugebladet skriver, at Mikkel Kessler mødte op uden en advokat ved retten i Roskilde torsdag eftermiddag. Her forsøgte han sig ved at fortælle, at han blev presset af en bil bagfra og kun kortvarigt gassede op. Samtidig fortalte han, at farten i hvert fald ikke kom op over 140 kilometer i timen.

Lukker totalt ned: - Jeg har ingen kommentarer

En betjent, der sad i en bil bag Kesslers, havde dog en anden udlægning, og der blev afsagt dom efter ganske kort tid.

Retssagen kunne være undgået, hvis eks-bokseren havde betalt bøden, der blev udstukket, men det valgte han ikke at gøre. Kessler ønskede heller ikke at kommentere dommen.

Mikkel Kessler med sin dansemakker i 'Vild med dans' - Mille Funk. Foto: Mogens Flindt

Da Ekstra Bladet mødte Mikkel Kessler i forbindelse med sidste uges 'Vild med dans', var han ligeledes fåmælt.

- Det har jeg ingen kommentarer til i aften, lød det kortfattede svar.

- Det har jeg ikke lyst til at tale om, fortsatte han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mikkel Kessler.