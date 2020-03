Kessler på udgang

Mikkel Kessler og hans familie er i karantæne i New Zealand. Nu har de fået lov til at komme lidt ud

'Vi er frygtelig kede af at måtte melde ud, at vi er blevet isoleret i New Zealand i foreløbig 14 dage, da vi er blevet eksponeret for coronasmitte'.

Sådan skrev Mikkel Kessler søndag på sin Instagram-profil.

Sammen med sin kone, Lea Hvidt Kessler, og parrets tre børn, Romeo, Rosa-Lia og Helios er han lige nu på en længere rejse for at få et tv-program i kassen.

Mikkel og Lea Hvidt Kessler kan nu nyde naturen i New Zealand med deres børn. Foto: Jonas Olufson

Men sammen med resten produktionen er den rejseglade familie havnet i isolation, da man frygter, at de kan være smittet med corona under en flyvetur.

Som det er ved at gå op for de fleste danskere, der af myndighederne er blevet bedt om at blive hjemme, så kan det være noget af en udfordring at skulle holde sig inde. Men nu er der godt nyt fra familien Kessler, der i karantæne i Queenstown.

På Instagram fortæller Lea Kessler onsdag morgen, at globetrotter-familien har fået udgangstilladelse.

'Vi har i dag fået at vide, at vi godt må bevæge os ud i omverdenen, så længe vi ikke omgåes andre mennesker. Det er heldigvis temmelig let her på New Zealand, fordi her er så meget natur! 2,5 times gåtur for store og små ben', skriver hun.

Tidligere på ugen var Ekstra Bladet i kontakt med tv- og streamingskanalen Xee, der skal vise programmet om familien Kessler. De fortæller, at de gør alt hvad de kan for produktionen og familien Kessler.

Så snart deres karantæne er slut, skal de hurtigst muligt tilbage til Danmark, forlyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til udgangstilladelsen fra Lea Hvidt Kessler. Hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen.