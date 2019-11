Kevin afslører: - Vi kunne ikke enes

Kevin Magnussen brød sig ikke om den træner-rolle, Jan Magnussen begyndte at påtage sig, og det gav udfordringer i forholdet mellem far og søn

Siden Kevin Magnussen kunne sige racerbil, har han delt sin fars brændende passion for fart på fire hjul.

Danmarks mest vindende racerkører gennem tiden, Jan Magnussen, var Kevins store forbillede, da han var knægt. Det har den nu 26-årige Formel 1-kører med 100 løb i bagagen aldrig lagt skjul på.

Men det har ikke altid været gnidningsfrit at have to ambitiøse fartdjvæle i samme familie. Det fortæller Kevin Magnussen i TV2 Play-programmet 'Emil og Kevin på Havana', hvor racerkøreren viser en ualmindelig personlig og privat side af sig selv under en sejltur med Emil Midé Erichsen.

- Vi gik gennem en periode, hvor vi ikke kunne enes. Han begyndte at presse mig og prøvede at være for meget træner eller coach, fortæller Kevin Magnussen til Emil Midé Erichsen, der ligesom racerkøreren har valgt at gå i sin fars fodspor.

Jan og Kevin Magnussen har haft nogle alvorlige snakke om, hvor meget farmand skulle blande sig. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen fortæller, at det har krævet nogle ret direkte snakke med sin far, før de fandt formen på deres professionelle samtaler.

- Jeg kunne ikke lide, at han bekymrede sig om, om jeg havde gjorde det godt nok eller ej. Eller om jeg overholdt et gult flag eller sådan noget.

- Jeg kunne ikke lide, at han gik ind i den der trænerrolle. Jeg kunne ikke tage kritik - sådan faglig kritik - fra ham. Så vi gik gennem en periode, hvor vi - eller han - skulle øve sig i ikke at blande sig, siger Kevin Magnussen.

Den danske Haas-kører havde mere brug for en far end endnu en, der skulle fortælle han, hvad han havde gjort galt.

- Der er masser af folk, man får kritik af - så behøver jeg ikke at få det af min far også, siger han.

Kevin erkender: - Det lyder vildt arrogant

Kevin Magnussen betvivler ikke, at hans fars råd blev givet i den bedste mening.

- Men jeg ville gerne gøre mig mine egne erfaringer, fastslår han.

I dag har Kevin og Jan Magnussen fundet den rigtige måde at tale om race og biler på - og de taler stort set ikke om andet, fortæller Kevin Magnussen i programmet, hvor han ikke tøver med at sige, at hans far i dag er den bedste motorsportsfar nogensinde.

Kevin Magnussen kører i denne weekend Formel 1 i USA på Circuit of The Americas.