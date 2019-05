Kevin sænker farten: Hyret som buschauffør

Den tidligere Gulddreng har netop sendt sin første musikvideo som sig selv - Malte Ebert - på gaden, og det er blevet gjort med stil!

Til sangen 'Loyal' har Ebert har samlet en række danske kendisser fra den absolutte A-liste til at medvirke i den over fem minutter lange video.

I musikvideoen kan man opleve Nikolaj Lie Kaas i slåbrok, Hella Joof som skøjteprinsesse og så er Kevin Magnussen hyret som buschauffør i et kort klip.

Der plejer at være nogle flere hestekræfter under motoren, når Kevin Magnussen sidder bag et rat, men det var intet problem at få ham til at køre bussen, fortæller Malte Ebert til Ekstra Bladet.

- Kevin og jeg er ret gode venner, og han var med på den, da jeg under en sejltur foreslog ham det, siger sangeren.

Optagelserne til 'Loyal' foregik om natten, men det tog Formel 1-stjernen i stiv arm.

- Han ventede meget tålmodigt. Det var virkelig nemt at arbejde med Kevin, siger Malte Ebert, der er vokset op med en far og en bror, der er glødende Formel 1-fans.

- Jeg mødte Kevin første gang til at bryllup. Jeg vil godt indrømme, at jeg blev lidt starstruck. Men det var altså ham, der kom over og bad om et billede af mig sammen med hans kæreste, fortæller han.

Kevin Magnussen er med omkring 3.30 inde i den stærkt humoristiske video, der er værd at se fra start til slut.

Siden blev Magnussen og Ebert venner, og Malte er med egen ord super taknemmelig for, at Kevin ville være med i hans video.

- Men sådan er det med venner. Hvis Kevin beder mig om hjælp til noget, så tropper jeg også op, siger Malte Ebert og fortæller, at det er ikke kun Kevin, der har fået lov til at snuse til hans karriere. Den 25-årige sanger har også prøvet sit talent af på Kevin Magnussens hjemmebane - bogstaveligt talt.

- Vi har kørt go kart mod hinanden. Og jeg vandt....eller i hvert fald kørte jeg lige op med Kevin. Eller måske blev jeg nummer tre. Men det er også ret vildt for det var sammen med 15-20 af hans go kart venner hjemme fra Roskilde, siger Malte Ebert og konkluderer uden tøven:

- Jeg er sikker på, at jeg ville være blevet racerkører, hvis ikke jeg var blevet musiker.

Kevin Magnussen kører i denne weekend Formel 1-sæsonens sjette løb. Det er Monaco, der lægger gader til det legendariske løb. Malte Ebert kommer til at sidde klistret foran skærmen og følge sin ven, når de fem røde lamper går ud og Kevin presser mod speederen i Haas-racereni bund i 78 omgange.