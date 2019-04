Kiesa udlover dusør: - Den har været med mig hele vejen

Nicolas Kiesa har udlovet dusør.

2500 kroner er den tidligere Formel 1-kører og TV3s nuværende Formel 1-ekspert klar til at betale til den, der kan lede ham på sporet af en genstand med en ganske særlig betydning, som racerkøreren har mistet.

Tilbage i december måned tabte han en halskæde, der har fulgt ham det meste af livet.

- Den har været med mig hele vejen. Når jeg har kørt Formel 1, lavet tv og da jeg fik min datter, siger Nicolas Kiesa til Ekstra Bladet.

På Instagram skriver Nicolas Kiesa, at han har fået kæden af sin stedfar, der desværre ikke er her længere, og det er med til at give den ekstra stor affektionsværdi.

- Jeg tog den aldrig af. Ikke en gang når jeg kørte race og de sagde, at jeg skulle. Hvis den kæde kunne fortælle historier, så ville den kunne sige nogle vilde ting, siger han.

Han ved med sikkerhed, at han havde kæden på, da han sammen med sin kæreste og deres sammenbragte børneflok i december besøgte Malerklemmen ved Borup på Midtsjælland.

- Inden vi tog af sted, lå jeg på gulvet og sloges for sjov med ungerne. En af dem hang lidt fast i kæden, så jeg ved, at jeg havde den på, da vi kørte hjemmefra. Jeg frygter lidt, at jeg kan have tabt den på parkeringspladsen derude, siger han.

Nicolas Kiesa opdagede samme dag, at kæden var væk og tog tilbage til Malerklemmen for at lede. Både ude og inde.

- Men den var væk. Jeg gav dem mit nummer, så de kunne ringe, hvis de fandt den. Men det har de ikke gjort. Derfor prøver jeg nu med den her efterlysning, siger han om sit opslag på Instagram.

- Det vil bare betyder helt vildt meget for mig, hvis jeg får den igen. Jeg vil blive SÅ glad, siger han.

Nicolas Kiesa vil gerne kunne give kæden videre til sin datter, Hollie Nolia, som han har med Mascha Vang.

