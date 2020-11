Kikset scoreforsøg: - Jeg gik i panik!

'Ex on the Beach' er tilbage, og det er Jeppe Bøg Risager og alle de andre.

Men en enkelt gang har den selvsikre fyr fra Nordjylland vaklet, og det var, da han røg på date med villaens nye beboer Tenna. I en akavet seance fandt han allerede på første date den store violin frem.

- Synes du ikke, at dig og mig, vi har en chance - der er nemlig boblebad oppe i suiten. Og jeg er rigtig god med bobler. Du ved, man kan lave julemandsskæg.

- Vi kunne få pæne børn, det ved du godt, ik? Min humor, din krop.

- Jeg er jo kommet for at finde kærligheden, så jeg synes ikke, vi har travlt dig og mig… Jeg står bare og venter, indtil du er færdig med at have det sjovt.

Sådan lød nogle af de sætninger, han fyrede af.

Foto: Janus Nielsen

Det pinlige optrin fandt sted i programmets begyndelse og endte absolut ikke med et kys til den slagne prins, så da Jeppe Bøg Risager sammen med Louise Jensen gæstede Ekstra Bladet, var vi nødt til at finde ud af, hvad der var op og ned med den famøse date.

- Ååårrrhh, jeg ville gerne imponere og lige komme ind under det gode skind, og hun tog bare ikke noget af det, jeg sagde. Og så begyndte jeg at gå i panik, siger Jeppe Bøg Risager ærligt i videoen, der kan ses over artiklen, hvor han fortsætter:

- Og så begyndte det at blive sådan noget, at … øh børn kunne vi også … gift … øøhh .. Vi kan komme til at få det sjove.. De har også klippet ud, at jeg siger: 'Jeg har mange følgere'. Altså alt. Prøv at høre, jeg gjorde alt. Jeg gjorde alt i min vildeste fantasi for at score hende.

Av for en afvisning

- Men det virkede ikke?

- Det virkede overhovedet ikke, og jeg ved ikke hvorfor.

Der var dog nogle ting, der gik galt på daten. Hør Jeppe Bøg Risager forklare i videoen over artiklen.

