Kim Kardashian får stillet afgørende diagnose

En helt ny sæson af 'Keeping Up With the Kardashians' er tilbage på skærmen

'Keeping Up With the Kardashians' sæson 16 sluttede med Khloés dramatiske opgør med Tristan og veninden Jordyn, og sæsonens allersidste afsnit blev da også det mest sete i de seneste tre år af seriens historie.



I den nye sæson, som har premiere i aften, kan man blandt andet se frem til et gensyn med Khloé, der sætter sig for at søge nye, helende veje i sin uvante tilværelse som dele-forælder. Hele projektet går dog ikke nødvendigvis, som hun havde forudset og ønsket.

Familien er stadig god for masser af drama, intriger og underholdning, når de i aften blænder op for den 17. sæson. Foto: Hayu

Livs-ændrende diagnose

Mens Kim i mellemtiden venter på ankomsten af sit fjerde barn, får hun en diagnose, som kan ændre hendes liv for evigt.

Og for første gang nogensinde i seriens historie begynder Kim og Khloé at sætte spørgsmålstegn ved, om visse familiemedlemmer ikke trækker nok af familiens læs i forhold til at vise deres liv frem foran de mange kameraer, der har været en del af familiens liv i mere end et årti, og de truer med drastiske metoder for at slå deres pointe fast.



'Keeping Up With the Kardashians' sæson 17 får premiere på hayu mandag 9. september 2019 - samme dag som i USA.

