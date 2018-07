Kim Larsen aflyser koncerter

På Facebook skriver manager Jørn Jeppesen, at den kendte musiker må aflyse alle koncerter i Norge

De norske fans af Kim Larsen må desværre se langt efter de koncerter, som ellers har været planlagt.

Kim Larsen og Kjukken har nemlig aflyst alle koncerter i landet.

Det skriver manageren Jørn Jeppesen på Facebook.

'Med stor beklagelse må vi desværre aflyse de kommende koncerter i Norge', skriver han på bandets side.

Skyldes sygdom

Han forklarer i opslaget, at det hænger sammen med det sygdomsforløb, Kim Larsen tidligere på året har været igennem.

'Som det er offentligt kendt, har Kim Larsen for nylig gennemgået et alvorligt sygdomsforløb, hvilket naturligvis tærer på kræfterne. Det har dog ikke haft betydning for de koncerter vi siden juni har spillet i Danmark og Sverige', skriver han.

Kim Larsen spillede i Tivoli 13. juni for 33.000 mennesker, men sygdommen har tæret på kræfterne. Foto: Mogens Flindt

'Alt for udmattende'

Det vil ifølge Jørn Jeppesen være meget krævende for den 72-årige musikant at spille de mange koncerter i landet.

'Men det omfattende rejseprogram, som syv koncerter på ti dage i Norge kræver, er på nuværende tidspunkt alt for udmattende for Kim Larsen at gennemføre', forklares det.

Han beklager mange gange og lover, at Kim og bandet nok skal være klar til de danske koncerter i august.

'Vi undskylder mange gange overfor vores trofaste norske publikum og arrangører. Kim Larsen & Kjukken vender tilbage og spiller de ni danske koncerter i august som planlagt'.

Ramt af kræft

Kim Larsen fortalte i januar, at han var ramt af prostatakræft.

Den alvorlige sygdom tvang Kim Larsen & Kjukken til at aflyse planlagte koncerter i januar, februar og marts.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jørn Jeppesen. Han er ikke vendt tilbage.