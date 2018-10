Kim Larsen-bog på vej: Her er forsiden

Politikens Forlag har offentliggjort omslaget til bogen med Kim Larsens erindringer fortalt til forfatter Jens Andersen, der senest stod bag kronprins Frederiks biografi, 'Under Bjælken'.

Forlaget løftede sløret for den sensationelle udgivelse for blot få uger siden, og efter planen skal den nå at ramme julesalget.

Sensation: Kim Larsen udgiver sine erindringer

Kim Larsen og Jens Andersen mødtes det sidste halve år, inden Kim Larsen gik bort 30. september. Under disse møder nåede Kim Larsen at fortælle om sin slægt, rødder, barndom og ungdom.

Det foregik i Kim Larsens køkken i Odense, og ifølge forlagets beskrivelse sad en engageret Kim Larsen klar med 'guitar, smøger og kaffe'.

Sjældent indblik

Kim Larsen har ellers tidligere sagt nej igen og igen til at fortælle sine mange erindringer fra et liv som en af landets største - hvis ikke den største rockstjerne.

Se også: Vanvid! Død Larsen i historisk triumf

Ifølge Politikens Forlag ville han dog gerne blotlægge sin fortælling over for Jens Andersen, hvis forfatterskab han respekterede.

Jens Andersen har afvist at medvirke i interview om bogen med begrundelse om, at han nu skal fokusere på at få Kim Larsens fortællinger ned på skrift.

Her er forsiden til bogen. Foto: PR

Over for Politikens Forlag har forfatteren dog sat ord på møderne med Kim Larsen.

- Det var ligesom lag på lag, der pludselig var sat i skred. Det rullede bare derudaf, og det virkede også, som om han blev mere og mere inspireret og undervejs flyttede erindringer over i sit musikalske univers.

Larsens ældste søn: Så snakker vi ikke mere om det

- Hver eneste gang sluttede han vores lange samtaler med en lille dramatisk cliffhanger, så jeg kunne glæde mig til næste gang. Jo, jo, en rigtig spillemand – og en djævleblændt god mundtlig fortæller, siger Jens Andersen til forlaget.

'Kim Larsen - Mine unge år' er planlagt til at udkomme 4. december og kommer til at koste 350 kroner.