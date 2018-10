Kim Larsen hyldes med mindekoncert på Rådhuspladsen

På søndag 7. oktober bliver Kim Larsen hyldet på Rådhuspladsen i København, nøjagtig en uge efter at han gik bort.

Det sker med showet, ’Som et strejf af en dråbe – Danmark synger farvel til Kim Larsen’, som DR står bag. Showet sendes desuden direkte på DR1 klokken 19.30-21.00.

Værten bliver Mads Steffensen og en række - endnu ikke navngivne - danske musikere og bands, vil møde op og synge for det fremmødte publikum, der opfordres til at synge med på nogle af Larsens mange klassikere.

- Først var det planen, at vi ville holde en mindekoncert i DR Byens store TV-studie, Studie 5 i DR Byen. Men vi modtog så positiv en respons på den udmelding fra alle mulige mennesker, der gerne ville have mulighed for at deltage og sige ordentligt farvel til Kim Larsen. Derfor har vi besluttet, at vi i stedet holder mindekoncerten på Rådhuspladsen i København. Det er der, hvor vi er vant til at hylde vores helte, og det må man sige, Kim Larsen har været” siger DR’s underholdningschef Jan Lagermand Lundme til DR.

Planlægningen af showet er i øjeblikket i fuld gang, og optrædende artister og praktisk info om showet vil derfor blive offentliggjort de kommende dage på DRs hjemmeside.

Showet bliver gratis for de fremmødte på Rådhuspladsen, men er tilstrømningen alt for stor, kan det være nødvendigt at regulere tilstrømningen af hensyn til sikkerheden, meddeler DR.