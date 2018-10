Kim Larsens datter: - Vi er dybt rørte

Flere steder samles danskerne fredag for at vise deres respekt for Kim Larsen. Den hyldest rører Kim Larsens datter Alice Eva Larsen

Fredag aften vil tusindvis af danskere forlade deres varme stuer og bevæge sig ud i oktoberkulden for at tage den allersidste dans med Kim Larsen.

Flere steder i landet er der arrangeret mindeoptog for at ære sangeren, ikonet, fænomenet Larsen, der søndag sov ind 72 år gammel.

Kim Larsens efterladte har naturligvis bemærket, hvor meget hans død har påvirket hele nationen.

- Både jeg og mine søskende er dybt rørte. Selvfølgelig, siger Kim Larsens ældste datter, Alice Eva Larsen, til Ekstra Bladet.

Hun er ikke sikker på, at hendes far ville have brudt sig om at blive hyldet på den måde, som folk går på gaden og gør fredag aften.

- Han var ikke god til at tage imod ros og komplimenter, men inderst inde ville han være glad. Det er jeg sikker på, siger hun til Ekstra Bladet.

- Du har mistet din far, men må dele sorgen med hele landet, der også er berørt over hans død. Hvordan er det?

- Det er en trøst, men det er også hårdt at blive ved med at se på. På en måde har jeg det sådan, at det aldrig må stoppe. På den anden side kan jeg ikke holde ud at høre hans musik, for det gør mig ked af det. Så jeg har det ambivalent med det, siger Alice Eva Larsen stille.

- Men selvom det er svært, så er jeg og mine søskende meget taknemmelige og stolte over folks tusinder af henvendelser på Facebook og hyldester i hele Danmark, understreger Alice Eva Larsen.

- Det rører os dybt, og det skal hele Danmarks befolkning have stort tak for!

Fredag mindes hele Danmark Kim Larsen. Foto: Philip Davali

Flere tusinde samlet

For fredag aften forventes det nemlig, at over 8000 danskere vil deltage i en stor mindehøjtidelighed i København, og at flere tusinde vil gøre det samme i Odense og Aarhus.

Også i Fredericia og Randers vil der fredag aften være arrangementer, hvor der er mulighed for at mindes den folkekære gavflab.

Derfor kommer politiet rundt omkring i landet også til at være ekstra meget på pletten for at få det hele til at blive afviklet gnidnigsfrit.

- Vi kan ikke sige, hvordan vi forbereder os på mindeoptoget, men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler, siger Sara Schlüter, der er presseansvarlig hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Du kan se overblikket over begivenhederne herunder:

Om Kim Larsens familie deltager i nogle af fredag aftens mindeoptog, ved Alice Eva Larsen ikke.

Forventer mange mennesker

Hos Empyreum Akademia, der sammen med Mit Odense arrangerer mindehøjtideligheden i Odense, ser de frem til arrangementet.

Her vil optoget begynde klokken 18 ved Munke Mose, hvorefter menneskemængden i samlet flok vil bevæge sig mod Amfipladsen. Her vil bandet En Lille Pose Støj spille en række af Kim Larsens største hits. Herefter vil optoget bevæge sig mod Flakhaven og til sidst slutte ved Lørups Vinstue - et af 'Lune Larsens' stamsteder.

- Vi glæder os rigtig meget til arrangementet, og vi forventer, at der kommer rigtig mange mennesker. Lige nu er der omkring 3000 mennesker, der har angivet, at de deltager på vores Facebook-begivenhed. Men vi er selvfølgelig forberedte på, at der kan komme flere, siger Lotte Nielsen, der er ansat i Empyreum Akademia og medarrangør af begivenheden.

På søndag holder DR også et mindearrangement for Kim Larsen. Foto: PR-foto

Ifølge Lotte Nielsen vil de under optoget bevidst undgå at gå forbi Kim Larsens hjem i Claus Bergs Gade.

- Vi har omlagt ruten, så vi ikke kommer til at gå forbi Kim Larsens hjem, og det har vi gjort bevidst for at vise vores respekt for familien. Samtidig er det klart, at vi kommer til at tage vores forholdsregler, når der er så mange mennesker samlet, som der kommer til at være. Vi har et tæt samarbejde med en masse frivillige, med politiet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, og vi vil selvfølgelig opfordre folk til at holde god ro og orden og vise respekt, lyder det fra Lotte Nielsen.

Hun fortæller, at der er en helt særlig grund til, at de i Odense har valgt at ære Kim Larsen med blandt andet livemusik, fakkeloptog og et minuts stilhed.

- Mange af os, der bor her i Odense, har set eller mødt ham i bybilledet. Han har betydet meget for borgerne her i Odense, og han kommer til at mangle på flere måneder og ikke kun, fordi han er færdig med at spille, men fordi han har været en vigtig del af bybilledet og selvforståelsen i mange, mange år, lyder det fra Lotte Nielsen.

Synger fællessang

Også i Aarhus er de klar til at tage i mod de mange mennesker i forbindelse med mindehøjtideligheden fredag aften.

- Vi forventer, at der kommer rigtig mange for at mindes Kim Larsen i Aarhus, siger Steffen Petersen, der er en af de to initiativtagere til arrangementet.

- Vi mødes klokken 19 på Rådhuspladsen og synger tre fællessange, og når viceborgmester Camilla Fabricius (S) har holdt en tale, starter optoget, som slutter på Store Torv ved domkirken, siger han.

Sangerinden Eline Lund synger for, når aarhusianserne skal synge 'Masser af succes', 'De smukke unge mennesker' og 'Om lidt'.

Steffen Petersen har dog en bøn til dem, der møder op i smilets by for at hylde Larsen.

- Vi er bare et par frivillige, der synes, at det kunne være sjovt at lave sådan et arrangement til ære for Kim Larsen. Vi kan altid bruge et par hænder mere til at rydde op og sådan noget, men jeg håber virkelig, at folk vil ramme skraldespandene og rydde op efter sig, så vi efterlader byen pæn, siger han og fortsætter.

- Vi håber, at vi får en fantastisk aften i god ro og orden - i Kim Larsens ånd.