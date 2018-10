Kim Larsens søn om Danmarks hyldest: - Det berører mig dybt

Sylvester Larsen er glad og rørt over danskernes interesse for farens død

Kim Larsens familie havde ellers bedt om ro til at sørge i fred, efter nyheden om hans død kom frem søndag middag.

Men mandag brød sangerens næstældste søn, Sylvester Larsen, tavsheden i et hudløst ærligt opslag om sin kendte far.

Her lagde den 45-årige Sylvester, der selv er musiker og sanger, ikke skjul på, at hans forhold til faren var alt andet uproblematisk.

Til Ekstra Bladet fortæller han da også, at han følte sig kaldet til dele den meget private tekst med hele Danmark.

Få ikonisk Kim Larsen-spiseseddel Mandagens avisforside på Ekstra Bladet er helt og aldeles tilegnet legendariske Kim Larsen, der desværre er død. Som en hyldest til den folkekære musiker giver vi 500 eksemplarer væk af dagens spiseseddel, og det kræver ikke så meget at få fingrene i den. Du skal blot fortælle os, hvilken af Kim Larsens mange sange, der er din favorit. Så trækker vi lod blandt alle besvarelser og sender 500 eksemplarer hjem til vinderne. Du kan deltage her

- Det var simpelthen bare noget, jeg havde behov for at skrive – både for mig selv, men også til alle de mennesker, der elskede ham og hans musik. For det gør jo stort set alle i det her land – eller alle har et forhold til hans musik, forklarer han.

Sylvester Larsen fotograferet i forbindelse med sit fjerde album i 2011. Foto: Jakob Jørgensen

Larsens søn bryder tavsheden: Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet

Delte sin far med Danmark

Kim Larsen var rigtig meget for rigtig mange danskere. Nationalskjald. Provokatør. Lune Larsen.

For Sylvester Larsen og hans i alt fem søskende var han først og fremmest far.

Og alle seks var de samlet for at sige et sidste farvel, fortæller han om farens sidste timer. Og afskeden var 'fin', slår han fast.

- Så fin som noget så alvorligt som døden nu kan være, tilføjer han.

Siden det kom frem, at Kim Larsen er gået bort, hyldesten over nationalskjalden ingen ende villet tage.

- Hvordan har det været at se, hvordan hele landet er gået sammen om at hylde din far?

- Det er fantastisk! Det har glædet mig enormt, og det berører mig dybt, fortæller han.

De første ord fra Gasolin'-legende: Hele min krop rystede

Sylvester var nu aldrig været i tvivl om, præcis hvor stor en rolle, hans kendte far spillede for Danmark og danskerne.

- Det har jeg altid vidst – lige siden jeg var barn. Jeg var jo med til mange af hans koncerter og kunne se, hvordan han formåede at tale til høj som lav. Det var dét, hans musik kunne. Det var den gode historie om de lidt mere skæve eksistenser og fremfor alt de gode og enkle melodier, tilføjer han.

- Hvordan har det været at dele din far med hele Danmark? Din far var jo nærmest et nationalklenodie – samtidig med, at han jo for dig 'bare' var far?

- Ja, det er rigtigt. Men det begynder at være lidt mere privat, og jeg har ikke behov for at sige mere – udover at jeg er dybt berørt over, at han ikke er her mere, understreger han.

Udlandet hylder Kim Larsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------