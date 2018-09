Kim Larsens stamværtshus er stuvende fyldt: - Vi er her for at ære ham

Siden Lørups Vinstue slog dørene op på Kim Larsens sidste dag, er fans strømmet til for at mindes ham

Efter Kim Larsen søndag morgen sov ind, strømmer fynboerne til den folkekære musikers stamsværtshus, Lørups Vinstue, der ligger under hans lejlighed på Claus Bergs Gade i Odense.

Her sad han ofte på den samme plads i Lørups Vinstues røgfyldte lokaler og drak sin øl.

Den folkekære musiker har drukket sin sidste øl og røget den sidste cigaret, men hans faste plads ved et af de små borde ved udgangen står ikke tom.

Kings og elefant-øl til gamle Larsen

Ann Høck og Eric Kivlen sidder ved det bord, hvor de ofte har set Kim Larsen sidde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ann Høck og Eric Kivlen sidder på værtshuset, og ligesom resten af de fremmødte er de her for at mindes Kim Larsen.

- Vi kender hans musik, og vi plejer at komme her engang imellem, siger Ann Høck til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har ofte set ham sidde her alene. Vi er her for at ære ham ligesom alle de andre. Han var en folkekær musiker, og vi kender ikke nogen, som ikke elsker hans musik. Hans musik vil leve videre. Og det er da mærkeligt at sidde her på værtshuset, når han ikke er her.

Lørups Vinstue har på deres Facebook-side skrevet et opslag om deres gamle stamgæst.

'Her på Lørups kendte vi ham som en rar mand med et glimt i øjet, og som en mand, der altid var klar med en kæk kommentar. Han vil blive savnet her på stedet,' skriver værtshuset. De slutter Facebook-opslaget af med et sidste tak:

'Og til sidst vil vi gerne sende en tanke til ham: Tak for musikken, kære spillemand.'