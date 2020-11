Kim Larsens 'ukendte' søn debuterer

Kim Larsen har ikke bare givet danskerne en skattekiste af sange og folkekær kunst at dykke ned i.

Han har også givet kunstnerblod videre til sine børn.

Sønnen Sylvester Larsen har i mange år levet som musiker, og også Hjalmer har sunget sig til succes.

Nu springer Kim Larsen sjette og yngste barn, 22-årige Lui Larsen, officielt ud som kunstner med digtsamlingen 'Endnu er vi her (lidt endnu)'.

Det annoncerer forlaget Historia i en pressemeddelelse.

Digtene begyndte at spire, da Lui Larsen sad om bord på et tog fra Paris til Amsterdam i juli 2017.

- Jeg havde købt en notesbog på Gare du Nord (station i Paris, red.), som jeg sad og begyndte at grifle i.

- Da vi nåede Amsterdam hovedbanegård sent om aftenen, vidste jeg, at jeg skulle skrive en digtsamling; det var ligesom bare sådan, at det skulle være, fortæller Lui Larsen i pressemeddelelsen.

22-årige Lui Larsen er den yngste af Kim Larsens seks børn. Lui Larsen har tidligere optrådt med sine digte som opvarmning til Folkeklubbens koncert på Gæstgiveren på Bornholm. Foto: Camilla Lundbye/Free

Digtene har altså været tre år undervejs og er et referat af tre år i en ung mands liv, med hvad det indebærer af glæder og sorger.

'Kære Måne', som er et af digtene i den kommende digtsamling, har faktisk allerede været ude i offentligheden i en helt anden sammenhæng.

Det optræder nemlig på storebror Hjalmers album 'Midt i en drøm eller noget der ligner', som udkom i 2019.

Digtsamlingen 'Endnu er vi her (lidt endnu)' udkommer den 27. november.