Kings og elefant-øl til gamle Larsen

1. sal. Larsen.

Står der beskedent på dørskiltet ved opgangen til Kim Larsens lejlighed i Claus Bergs Gade i Odense.

Nu er den elskede sangskriver og musiker flyttet nogle etager højere op. Men det afholdt ikke mange fans fra at lægge blomster og tænde lys ved opgangen i den lille brostensbelagte gade midt i hjertet af Odense.

Så snart meddelelsen om Kim Larsens død nåede ud i offentligheden, strømmede fynboer til med både elefantøl, almindelige øl og sågar en pakke Kings cigaretter, som tak for kampen til en af Danmarks største kunstnere.

Solgte natskjorte til ham

To af Kim Larsens største fans, brødrene Anders og Thomas Grønnegaard, mødte dybt berørte op ved bopælen.

- Kim var en fantastisk kunstner. Han var en ener, der havde sine egne meninger. Men det var også Kim, som tænkte på den lille mand, lyder det fra brødrene.

De to brødre sidder på Kim Larsens faste stamværtshus Grønttorvet, indtil den lille kro måtte forbyde al rygning i gemakkerne. Så fandt Larsen et andet vandhul med mere røg i.

40-årige Anders Grønnegaard er ekspedient i den herretøjsbutik i Odense, hvor Kim Larsen købte sin hovedbeklædning.

- Jeg har solgt ham flere sixpence. I sommer solgte jeg ham også en natskjorte. Larsen fortalte, at vintermodellen var blevet for varm, fortæller Anders Grønnegaard.

'Lad mig være i fred'

Ekspedienten fortæller, at man aldrig i butikken gav Kim Larsen en særskilt behandling eller talte med ham om arbejdet som musiker.

- Det var tydeligt, at det gad han ikke. Han blev behandlet som alle andre, fortæller Anders Grønnegaard.

Pædagog Thomas Grønnegaard Hansen stemmer i:

- Kim Larsen var et meget privat menneske. En aften havde jeg været til koncert med ham i Odense og sad bagefter på et værthus. Der var blandt andet nogle kvinder, som også havde været til koncerten. Pludselig kom Kim Larsen ind for at få en øl, og de begyndte at tage om ham.

- Lad mig være i fred, lød det kontant fra Kim Larsen. Han gad ikke den slags, fortæller Thomas Grønnegaard.

Kim er den største

Begge brødre voksede op med Kim Larsen på grammofonen, og de har været til et utal af koncerter med national-skjalden.

- Kim var den største. Han slår alle de andre danske kunstnere. En sang som 'Kvinde min' er der ingen, der kan overgå.

Anders så sit store idol spille sidst i august på Valdemar Slot.

- Jeg er glad for, at vi nåede at se ham. Han så skidt ud, og derfor kommer meddelelsen om hans død da heller ikke som en overraskelse.

Også Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel mødte op med sin lille søn for at lægge blomster ved opgangen.

- Kim Larsen har jo altid været en musikalsk del af min barndom, og så har han også været en del af Odense. Han gik og cyklede rundt i hele byen. Kim Larsen har været et samlende punkt for hele Danmark. Jeg blev trist til mode, da han blev syg, og nu da han er død, siger borgmesteren.