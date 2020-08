Kira Eggers er single igen

Efter mere end tre år i et forhold er fitness-influenceren blevet single, men det afholder hende ikke fra at være lykkelig

Kira Eggers og nu ekskæresten, Thomas, slog op i maj måned i år. Det fortæller hun til Ekstra Bladet under lanceringen af hendes nye plantebaserede cateringfirma 'La Chica Mala'.

- Jeg tror bare ikke rigtig, vi så en fremtid sammen, siger den 45-årige Kira om bruddet.

- Det er jo noget, man skal tage op med sig selv. Selvom man passer godt sammen, så er der også nogle ting, som skal fungere, siger hun videre om bruddet.

Men selvom parret er gået fra hinanden, er de stadig gode venner.

- Vi deler stadig Netflix og HBO. Vi ses, og vi spiser sammen, og vi hygger os. I virkeligheden har jeg det sådan med mine ekser. Jeg er jo ikke uvenner med nogle af dem, og det er fordi, det har været nogle ordentlige mennesker, som jeg respekterer, fortæller hun.

Integritet er vigtigt

Den nyslåede cateringejer er ikke afvisende for igen at finde kærligheden.

- Jeg synes jo ikke, at det er en mand, der definerer om man er glad. Jeg er jo glad. Men hvis jeg møder en, så er det jo fantastisk, siger Kira Eggers.

Men hun vil ikke have en ny kæreste for en hver pris.

- Jeg ser bare rigtig mange mennesker sige en ting og gøre noget andet, og det bryder jeg mig ikke om. Og det er sådan nogle ting, som jeg lægger meget mærke til, fortæller hun.

- Der er bare nogle ting, der er meget vigtige for mig, og det er integritet. Det spiller en stor rolle i mit liv, fordi jeg selv føler, at jeg er et ordentligt menneske. Den person, jeg skal være sammen med, skal have meget integritet og have nogle menneskelige værdier, som stemmer overens med mine, afslutter hun.