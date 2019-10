Kira Eggers for tyk til at barbere sig selv: - Jeg skal tortureres

Den tidligere nøgenmodel og nuværende blogger vil faste den kommende måned for at smide de overflødige kilo. På et tidspunkt måtte hun få sin veninde til at vokse hende mellem benene

Når man bliver ældre, bliver det sværere at smide de overflødige kilo, og Kira Eggers har måttet sande, at hun ikke er nogen undtagelse.

Efter en 'lang og dejlig sommer', hvor hun spiste, hvad hun havde lyst til - når hun havde lyst - har fedtet sat sig på maven, og selv om hun efter eget udsagn 'kun' skal smide fem-seks kilo, så er det netop de sidste kilo, der er ekstra svære at komme af med.

Værst stod det til, da hun under sin medvirken i TV3-programmet 'Min fede træner' fandt ud af, at maven var for stor til, at hun kunne intimbarbere sig selv og derfor måtte bede en veninde om at vokse hende i stedet.

Kira Eggers overlod intimbehandlingen til sin veninde, mens hun selv skriger af smerte - se episoden her. Video: Kira Eggers

Nu er mange af kiloene smidt, og Kira Eggers har besluttet for, at de sidste også skal væk.

Derfor vil hun hver fredag de kommende fire uger offentliggøre en videoblog, som du kan se her på Ekstra Bladet og følge hendes vægttab og få tips og tricks til at tabe sig og få en sund hverdag.

Faster 16 timer dagligt

Måden Kira Eggers har tænkt sig at smide de sidste kilo er gennem en '16:8-faste', hvor man har et vindue på otte timer, hvor man må spise - resten af tiden skal der fastes.

- Er det ikke usundt at sulte sig selv for så at overspise i en kort periode? Jeg troede, det var bedst at spise små og mange måltider?

- Du skal spise varieret af sund fedt proteiner og kulhydrater. Vigtigt at få sund fedt og kulhydrater, dels for energi og dels for at få nok kalorier. Jeg spiser tre hovedmåltider og snacker lidt frugt eller drikker en shake med protein og frugt på siden.

- Jeg oplever, at min søvnrytme er blevet meget bedre, og jeg har fået meget mere energi.

Hvad er så bagsiden ved at faste? Kan du mærke, at du bliver mere irritabel, når du er sulten, eller er der fysiske ulemper?

- I begyndelsen fik jeg mavekramper og hovedpine, fordi jeg er vant til at spise hele dagen. Jeg har været sulten, når jeg vågner, men ikke i sådan en grad, at det er ubehageligt, for så ville jeg ikke gøre det.

- Jeg tror, der går noget tid, før jeg bliver irriteret, fordi jeg er meget målbevidst, jeg har det rigtige mindset, siger hun.