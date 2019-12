Kira Eggers har sjælden fobi

Nogle er bange for højder, andre lader sig skræmme af edderkopper, men kun få deler samme fobi som den populære blogger Kira Eggers.

Da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen, er hun lige trådt ud fra optikeren, og det har bestemt ikke været nogen succes.

- Det er meget, der tyder på, at jeg skal have briller, og det har jeg ikke lyst til. Nu har jeg prøvet at kaste mig ud i det, og jeg kan mærke, at det er jeg ikke klar til. Jeg er nærmest lidt brille-angst, fortæller hun.

Den noget aparte fobi skyldes, at Kira Eggers ganske simpelt ikke kan se sig selv som en person, der går med briller.

- Nogle er bange for edderkopper, jeg er bange for briller. Lad os sige det sådan, lyder det fra hende.

- Jeg har ikke lyst til at være så voksen, at jeg skal erkende, jeg ikke længere kan se noget. Jeg er blevet 45, og synet driller, og det har jeg simpelthen ikke lyst til. Så nu lader jeg bare være med at gå med briller, og så må vi jo håbe på, at jeg kan se noget i trafikken.

Gik på herretoilettet

Livet uden briller er dog ikke det letteste, når man reelt har brug for dem. Kira Eggers har da også selv oplevet lidt af hvert som konsekvens af sit valg.

- Jeg kan ikke læse små ting, og jeg kan også finde på at gå ind på mændenes toilet, fordi jeg ikke lige kan tyde, om det er til herrer eller damer. Bogstaverne hopper også meget på telefonen, og jeg staver tit forkert, fordi jeg ikke kan se, hvad jeg har skrevet, eller ramme tasterne, fortæller hun.

Selvom Kira Eggers længe har været klar over, at synet skrantede, har hun bevidst undgået turen til optikeren, da hun frygtede den endelige dom.

- Jeg har ikke lyst til at skulle huske på mine briller. Eller have brillesnor om halsen. Eller have dem oppe i panden. Eller pudse dem. Der er bare mange ting omkring briller, hvor jeg tænker, at det slet ikke er noget for mig, fastslår hun.

