Kira Eggers i chok: Min ferie gik helt galt

Den tidligere nøgenmodel og nuværende blogger Kira Eggers har haft en af de uger, man helst bare gerne vil rive helt ud af kalenderen.

Den startede egentlig meget godt med en dykkertur på Maldiverne, men hun kom ikke mange meter under vandet, før det gik helt galt.

- Jeg troede, man skulle puste ud, ligesom man gør på et fly, men det skulle jeg ikke have gjort, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Billedet er taget på ferien, før det hele gik galt. Privatfoto

- Jeg nåede lige at se en rokke, så måtte jeg op igen, fordi min trommehinde sprang.

I øjeblikket er Kira Eggers derfor 75 procent døv på det ene øre og ramt af hovedpine, svimmelhed og kvalme. Da hun kom tilbage fra ferien, var hun så konfus, at hun helt glemte sin Macbook Air i taxaen fra lufthavnen.

- Jeg har allerede besluttet, at jeg bliver i sengen resten af ugen, konstaterer hun med et grin.

Det kan lige tilføjes, at da Kira endelig kom ud til lufthavnen for at hente sin glemte computer, stod der en og viftede med en iPad, hvilket bare fik Kira til at blive endnu mere opgivende. Hun skulle dog nu have fået fingrene i sin computer.

