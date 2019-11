Kira Eggers i kuldechok: Ganske forfærdeligt!

Kira Eggers har gennem den seneste måneds tid taget mere eller mindre ekstreme metoder i brug for at tabe sig.

Under indtil videre fire ugers slankekur har hun prøvet kræfter med blandt andet vegansk mad og exotic poledance, før hun i denne uge valgte at kaste sig ud i bølgen blå i det iskolde Øresund.

Der er skrevet meget om sundhedsfordelene ved at vinterbade, men uanset hvor sundt det måtte være, falder den iskolde aktivitet ikke i Kira Eggers smag. Heller ikke selvom vandtemperaturen på nuværende tidspunkt 'kun' er nede på ti grader. Det forsikrer hun Ekstra Bladet.

- Det var præcis som jeg forventede, ganske forfærdeligt. Alt for koldt.

- Jeg trives rigtig godt i vand på Maldiverne, Seychellerne og i Mexico, så du kan nok regne ud, at Øresund ikke lige er noget for mig, fortæller Kira Eggers.

Kira havde håbet at hun bare kunne hoppe i og komme under, men så heldig skulle hun ikke være. Vandet ved badebroen gik nemlig kun til knæene, og Kira skulle derfor kæmpe sig et godt stykke gennem det kolde vand, før hun kunne komme helt under. Se hvordan det gik i videoen ovenfor.

Som en del af slankekuren er Kira Eggers begyndt til poledance. Se et træningsforløb her.

Når Kira Eggers efterfølgende evaluerer den kolde badetur, er hun ikke tvivl om, at det var en engangsfornøjelse.

- Alle siger det er godt for en, så det måtte jo prøves.

- Da jeg kom op igen, frøs jeg ikke mere. Det var ikke koldt, men til gengæld har jeg frosset lige siden jeg kom hjem.

Du ser jo ud til at have det godt efter badeturen, skal du prøve at vinterbade igen en anden gang?

- Der er større chance for at jeg bliver gode venner med Copenhagen Fur, lyder det fra den tidligere nøgenmodel, som også er stor dyrerettighedsfortaler, før hun tilføjer:

- Jeg vil hellere tabe et tungt vitrineskab ned over tæerne!

