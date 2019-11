Kiras forvandling: Se billederne

Kira Eggers var ikke tyk, men hun alligevel har hun i fem uger kæmpet for at komme af med et par genstridige kilo. Nu er forsøgsperioden slut, og effekten ses tydeligt

I fem uger har Kira Eggers poledancet, vinterbadet og løftet vægte for at komme ned i vægt, og det hårde arbejde har båret frugt.

Da hun startede vægttabet, vejede hun 63,4 kilo, og nu vurderer hun, at hun vejer 60 kilo.

- Jeg skal ikke være 45 år, fed og færdig, og det er lykkedes, griner hun og tilføjer, at hun stadig gerne vil tabe 2,5 kilo.

For at tabe sig har hun - udover forskellige træningsformer - tyet til periodisk faste. Det vil sige, at hun faster 16 timer om dagen.

Elsker at faste

I starten af vægttabet spurgte Ekstra Bladet, om ikke det var usundt at lade være med at spise 16 timer, men det var hun ikke bekymret for.

- Du skal spise varieret af sund fedt proteiner og kulhydrater. Vigtigt at få sund fedt og kulhydrater, dels for energi og dels for at få nok kalorier. Jeg spiser tre hovedmåltider og snacker lidt frugt eller drikker en shake med protein og frugt på siden, lød svaret.

Og forsøget med periodisk faste har for Kira Eggers været en bragende succes.

- Jeg elsker det. Det er en livsstil, jeg kommer til at køre fra nu af. Jeg forholder mig til min sult uden at gå i panik, og min krop har vænnet sig til ikke at være sulten efter klokken 18, siger hun.

- Jeg mangler ikke energi, og jeg spiser det, som jeg skal spise. Men jeg spiser kun mellem ti og 18.

Kira Eggers understreger dog, at periodisk faste ikke er for alle, og at man ikke skal kaste sig ud i det, hvis man for eksempel lider af sygdomme, der kræver at man spiser ofte.

