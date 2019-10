Kiras veganer-trick: Slut med luft i maven

Efter en 'lang og dejlig sommer', hvor Kira Eggers spiste hvad hun havde lyst til - når hun havde lyst - har den tidligere nøgenmodel haft fem-seks genstridige kilo på maven, som hun kæmper for at slippe af med.

Derfor satte hun 9. oktober gang i en såkaldt '16:8-faste', hvor man i et vindue på otte timer må spise - resten af tiden skal der fastes.

Fjorten dage inde i kuren har hun så småt vænnet sig til de nye vaner, selv om hun var meget sulten i starten.

- Det går godt. Jeg har rigtig meget sult om morgenen, for jeg elsker at spise morgenmad klokken syv, så det er ret lang tid at vente. Men jeg accepterer bare sulten for, hvad den er, fortæller Kira Eggers.

Vægten er samtidig gået ned med 2,5 kilo, og derudover føler Kira sig ikke oppustet på samme måde længere.

Kira Eggers gør status og giver gode råd to uger inde i sin kur.

Sandheden om periodisk faste Kostvejler og ekspert i periodisk faste Nickolai Damgaard afliver myter: Man forbrænder sine muskler, når man faster

Forkert. Faktisk viser flere studier, at periodisk faste er med til at øge din muskelmasse grundet den store stigning i vækst, ungdomshormonet HGH. Folk med lavt stofskifte må ikke faste

Forkert. Igen er der studier, der viser, at faste kan booste stofskiftet Man må ikke træne, når man faster

Bullshit, man skal sørge for at have en normal hverdag, også når man faster. Bonus-info: Flere atleter er begyndt at bruge den faste, der hedder 20:4, hvor man faster i 20 timer og spiser i fire, da de får en øget stigning i deres væksthormon HGH, de oplever bedre recovery og sover generelt bedre. De bruger fasten i træningsperioder, og så spiser de 'normalt' op til konkurrencer. Gode råd til nybegyndere Start stille og roligt op og giv dig selv mindst fire uger til at prøve det af. Fast nogle dage, hvor du har travlt eller er på farten - ikke en søndag, hvor der bliver bagt hjemmebagte boller derhjemme.

Drik godt med vand, så du ikke dehydrerer (heller ikke for meget) og drik noget varmt. Hold dig aktiv og tag evt. en powernap, hvis du føler, det er nødvendigt.

En ret, som Kira Eggers vil anbefale, er den veganske lasagne, som du kan se hende indtage i videoen ovenfor.

Ekstra Bladets læsere er ifølge Kira måske ikke er den mest modtagelige målgruppe for en vegansk lasagne, men hun synes alligevel, man bør give den en chance.

- Det er en perfekt ret, hvis man gerne vil have en kødfri dag om ugen. Man kan ikke smage, at der ikke er kød i, så det er et godt måltid for kødelskere.

Find opskriften på Kiras lasagne herunder: