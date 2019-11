Kisteglad Kira Eggers udvider familien

Kira Eggers er i den syvende himmel for tiden. Hun har nemlig netop udvidet familien med en lille ny i form af hunden Messi.

- Den skulle egentlig bare i pleje hos min far og hans kone, men nu har de beholdt den, fortæller hun.

Før Kira Eggers fik fingrene i den, var Messi på vej til at blive aflivet, fordi en dyrlæge troede, at den var uhelbredeligt syg, og mente, at det ville være synd at lade den lide.

- Han havde noget eksem, som man åbenbart ikke kunne gøre noget ved. Jeg ved ikke, folk er så mærkelige. Så viste det sig bare at være lopper, siger hun.

Den firbenede charmetrold blev derfor bogstaveligt talt reddet på målstregen.

- Det er fuldstændig hul i hovedet, men folk siger og gør rigtig mange mærkelige ting. Der var heldigvis nogle, der tænkte, at det kan ikke passe. Så spurgte de, om jeg kunne tage ham i pleje, efter de havde fundet ud af, at det bare var lopper.

Lille ædedolk

Kira Eggers far ejer Hornbæk Havnegrill, hvor Messi allerede er blevet fast inventar. Faktisk er han blevet så godt modtaget af de lokale, at familien har set sig nødsaget til at tage utraditionelle metoder i brug.

- Han er meget populære dernede, så nu har han fået sat et lille skilt på ryggen, hvor der står, at han ikke må fodres, fortæller hun.

- Folk synes jo, han er så sød, så han får hele tiden snacks. Han er meget forkælet. Han er nok mere kendt, end jeg er dernede.

Hvem kan sige nej til de hundeøjne? Ikke kunderne på Hornæk Havnegrill. Privatfoto

Ingen fest og farver

Sidst på året skal Messi bo hos Kira Eggers og hendes kæreste, hvilket blandt andet betyder, at det bliver en usædvanligt stille 31. december.

- Jeg har ham i julen og nytår, hvilket vil sige, at min nytårsaften bliver ret stille og rolig. Han er meget bange og er ikke så glad for fyrværkeri, siger hun.

Hundens race er indtil videre ukendt, men Kira Eggers har selv et godt bud på, hvad familiens nyeste medlem er:

- Jeg tænker, han er en tøjbamse. Det er vel også en race i virkeligheden, siger hun med et grin.

- Han er en meget glad lille hund, der er faldet rigtig godt til. Man skal altid lige overveje, om man ikke skal give dyrene en chance til, før man løber ned og får dem aflivet.