Kjær og konen uenige: Har vi hørt fra politiet?

Christian Kjær har tydeligvis ikke fortalt sin kone om den seneste udvikling i sagen, hvor han er blevet politianmeldt for at køre ind i en official ved et cykelløb

For en måned siden blev rigmanden og advokaten Christian Kjær meldt til politiet, efter en batalje ved et cykelløb i Nordsjælland. En sag, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om, men som 75-årige Kjær kun har skuldertræk og et smil tilovers for.

- Det hele er galt i den artikel. At jeg blev slået og alt muligt. Jeg sad inde i bilen – det kan slet ikke lade sig gøre, sagde Christian Kjær til Ekstra Bladet, da han sammen med sin kone, Susan Astani, var til premiere på 'Kærlighed ved første hik'.

Mens Christian Kjær har valgt meget dæmpet tilgang til sagen, har fruen været ude og forsvare sin mand i ganske kontante toner.

Hun tog også ordet, da parret var på vej ind i mørket for at se musical.

- Der er ikke kommet noget ud af sagen. Vi har slet ikke hørt mere til sagen, sagde hun.

- Så I har ikke hørt fra politiet?

- Jo jo. Selvfølgelig har jeg da det, sagde Christian Kjær til sin kones store forbavselse.

- Har du det?, fløj det ud af hende.

- Ja, men det har jeg da. Men de henlægger da sådan noget vrøvl, sagde han om Nordsjællands Politi, som er dem, sagen er anmeldt hos.

I forbindelse med cykelløbet i slutningen af august var flere frivillige fra Lyngby Cycle Club indkaldt for at holde styr på sikkerheden, så løbets ryttere ikke skulle kollidere med andre trafikanter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde mindst en enkelt trafikant mere end almindelig svært ved at følge anvisningerne fra cykelløbets officials. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgte Christian Kjær at påkøre en - måske endda to - officials, som stod og sikrede, at cykelrytterne kunne passere tæt på milliardærens hjem Sandbjerggård i Nordsjælland.

Nordsjællands Politi har tidligere bekræftet overfor Ekstra Bladet, at de har modtaget en anmeldelse om episoden.

- Vi har fået en henvendelse om, at der lørdag formiddag i forbindelse med et cykelløb har været en episode, hvor der er en bilist, der ikke efterkommer anvisningerne, som de her officials kommer med.

- Og i den forbindelse er der en official, der bliver ramt af en bil. Umiddelbart er han ikke kommet alvorligt til skade, men vi har fået en henvendelse om sagen, og den er vi i gang med at undersøge nærmere, fortalte Henriette Døssing, pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

