Kjærs dyre flugt: Kræver 70 millioner

Christian Kjær vil have et betragteligt millionbeløb med sig, når han forlader Rudersdal i iltert hævntogt

Christian Kjær sætter handling bag sit ord.

Den 76-årige rigmand har sat domicilet Sandbjerggård til salg for kolossale 70 millioner kroner, hvilket placerer gården i den absolut øverste top af markedet.

Det skriver Boliga.

Farvel og tak

Familien Kjær varslede første gang, at de overvejede at flytte fra Sandbjerggård i Rudersdal tilbage i april.

Udmeldingen kunne ikke tolkes som andet end et angreb mod Rudersdal Kommune, der ifølge Christian Kjær havde behandlet ham særdeles uretfærdigt i forløbet omkring hans seneste retssag.

Her modtog han en betinget fængselsdom for at have påkørt en trafikofficial med lav fart nær sit hjem.

Dommen fik i sit efterspil dronningen til at fratage Christian Kjær sine titler og ridderkors.

Heste-entusiast

Titler eller ej bliver det næppe hvem som helst, der risikerer at indtage Christian Kjærs plads i velhaverkommunen, prisen taget i betragtning.

Sandbjerggård spreder sig over 550 kvadratmeter og befinder sig på en grund på 33,7 hektar.

Ejendommen råder over hestestalde, en ridebane og folde - velsagtens essentielle faciliteter for en gammel springrytter som Kjær.

Dertil er der anlagt kølende svømmepøl, tennisbane og orangeri.

Skylder 19,7 mio.

Christian Kjær overtog Sandbjerggård tilbage i 1986, to år før han giftede sig med Janni Spies.

Prisen fremgår ikke af tingbogen, men det aflæses, at Christian Kjær i 2015 optog et realkreditlån på 19,7 millioner kroner i 2015.

Skriver den nu tidligere kammerherre og hofjægermester under på en handel til prisen, tyder alt på, at han får betalt lånet ud og tilmed fordufter fra Rudersdal med ekstra mønt på lommen.

Det vil dog ikke være helt slut med kommunen, da hans ejendomsportefølje blandt andet råder over fire andre ejendomme der.