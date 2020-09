Kjærsgaard i angreb på Linde: - Du gør dig til offer

Pia Kjærsgaard (DF) er aldrig bange for at sige sin mening. Det var hun heller ikke torsdag aften, da hun gæstede 'Debatten' på DR2, hvor hun sammen med en række kvinder var inviteret i studiet til at diskutere sexisme og ligeløn.

Udgangspunktet var Sofie Lindes meget omtalte tale ved Zulu Comedy Awards, som har skabt overskrifter den seneste uge.

Netop Kjærsgaard og tv-værten Linde krydsede klinger i den første debat, og der var ikke meget søster-solidaritet fra den 73-årige politiker.

- Du gør dig selv til offer, sagde Pia Kjærsgaard direkte til Sofie Linde i 'Debatten', der blev styret af Clement Kjersgaard.

- Man må jo også have gjort sig nogle tanker, når man går op i et show, som er baseret på noget helt andet, end at man skal afsløre det, som du så afslørede, sagde Pia Kjærsgaard og udtrykte soleklart, at hun mener, at Sofie Linde allerede dengang skulle have afsluttet sagen med manden, der krænkede og truede hende til julefrokosten i DR.

Det sagde Sofie Linde i sin tale - Jeg har mødt mange mænd, der var pisse-ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik. - En historie fra den gang jeg var 18 år og lige var startet i Danmarks Radio. Og helt vildt lækker, bevares. Overhovedet ikke gravid som nu. Jeg var lige startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Så kommer der denne her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger: Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.' Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.

Sofie Linde så noget forbløffet ud over Pia Kjærsgaards offer-snak, men bevarede fatningen og svarede kontant.

- Nej, jeg gør ikke mig selv til offer. Men jeg fortæller dig, hvordan det er at stå her, hvor jeg er, sagde Sofie Linde og forklarede, at hun følte sig trængt op i et ringhjørne, hvor hun skal forsvare sig selv.

Det er kommet bag på 'X Factor'-værten, at det stadig er hende og ikke selve kulturen, der stadig er omdrejningspunktet i sagen, som hun har taget op.

- Jeg overrasket over, at debatten hele tiden forholder sig til min troværdighed. Var det den rigtige scene? Var den den rigtige person? Er hun hæderlig i sin intention, eller er hun bare narcissistisk person, der bare vil have opmærksomhed? Hvad er formålet? Kan vi overhovedet stole på hende? Er hun for priviligeret til overhovedet at tale om ligeløn? sagde Sofie Linde og undrede sig højlydt over, at debatten stadig har fokus på hende og ikke selve emnet.

- Det bliver debatteret, om jeg skal nævne navnet, så vi kan få det her afsluttet. Men det her skal ikke afsluttes, sagde Sofie Linde, mens Pia Kjærsgaard fastholdt, at Sofie Linde ikke bare har bragt emnet, men også sig selv i spil ved at nævne den konkrete episode.

- Det er også o.k. Det er dit valg, sagde Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard: - Jeg har også oplevet ting

Det er ikke kun i mediebranchen, at sexchikane og sexisme findes.

Under torsdag aftens 'Debatten' fortalte Pia Kjærsgaard, at hun også har stiftet bekendtskab med upassende mænd.

- Jeg har også oplevet nogle ting, sagde hun i programmet.

Præcis hvad det er, den tidligere partileder har oplevet, ønsker hun dog ikke at uddybe over for Ekstra Bladet.

- Nej, det vil jeg ikke sige mere om. Men man oplever da ting som ungt menneske. Jeg håndterede det med det samme, sådan som man skal, siger hun og fortæller, at så 'klamme ting, som Sofie Linde har været udsat for', har hun heldigvis ikke prøvet.

Sig hvem det er!

- Men lige meget hvad så synes jeg, at man skal skelne mellem de ting, man godt selv kan håndtere og sige fra til, og så de ting, der skal gøres noget mere alvorligt ved.

Kjærsgaard understreger, at hun ikke betvivler, at det, som Sofie Linde fortæller om DR-julefrokosten, passer.

- Derfor mener jeg også, at hun er forpligtet til at tale med DR og fortælle, hvem det er. Det behøver ikke at blive blæst ud i offentligheden, men hvis han nu stadig har de tendenser, skal han da stoppes. Lige nu er det helt omkostningsfrit for ham, at han har opført sig sådan. Så hun må gå linen ud, mener Pia Kjærsgaard.