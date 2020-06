Kjeld Wennick er død

Efter lang tids sygsom sov Kjeld Wennick stille ind i hjemmet, omgivet af børn og børnebørn.

Det bekræfter familien over for Ekstra Bladet.

- Kjeld var et ægte Mensch. Han var altid positiv, for ham fandtes der ikke problemer, kun udfordringer. Han løftede alle mennesker omkring sig, han kunne få alle mennesker til at gro, siger Svend Wennick til Ekstra Bladet.

Sammen med sin lillebror Jan Wennick blev han barnestjerne i slutningen af 1950'erne i duoen 'Jan & Kjeld'. Sammen gjorde de også skuespillerkarriere og medvirkede i filmen 'Far til fire og Ulveugnerne'.

Duoens første indspilning 'Tiger Rag' blev et kæmpe hit i Danmark og toppede hitlisterne i flere uger.

Men det var sangen 'Banjo Boy', der gjorde de to brødre kendte og gennem 1960'erne turnerede de sammen og lå nummer et på den tyske hitliste.

Efter flere år på scenen, skiftede han i 1970 karriere og blev manager for Laid Back og Ace of Base.

I 1983 grundlagde han pladeselskabet Mega Records og udgav her D*A*D's første album.

Derudover var han også en af dommerne i talentprogrammet 'Idols', sammen med Thomas Blachman.