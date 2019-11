Kjeldbjerg afslører hemmelig aftale

Spændingen var stor, da det mandag aften blev afsløret, hvem der var vinder af årets 'Robinson'-ekspedition.

26-årige Nis Prio løb med sejren, og det var en stor overraskelse for mange - inklusive de tidligere deltagere, der var samlet til TV3's stort anlagte finalefest i København.

Vært Jakob Kjeldberg havde nemlig en hemmelig aftale med årets tre finalister.

– Vi har oftest haft andre deltagere, altså juryen og deltagerne indtil sammenlægningen, til at stå klar med champagne og juble. Men på grund af, at den store finale er på vandet og andre logistiske årsager, så kunne deltagerne ikke være der. Der var ikke plads. Så kom de tre finalister med et ønske om, at vi skulle lave en gentleman agreement. De ville ikke sige det til nogen (hvem der vandt, red.). Det er historisk i ‘Robinson’. Ingen har vidst det. Det er en af de bedst bevarede hemmeligheder, fortæller Kjeldbjerg til Realityportalen.

– Det gør, at finalefesten bliver endnu sjovere, end den nogensinde har været. Fordi med meget få journalistiske undtagelser, så er der ingen, der ved det. Det hele bliver mere intenst. Jeg har kæmpe respekt for, at de vælger at gøre det.

Sluk for telefonen

Selvom han efterhånden er en erfaren ekspeditionsleder, har Kjeldbjerg aldrig oplevet en finale, hvor så få vidste besked.

Derfor var han også nød til at komme med en lille opsang til gæsterne til TV3's store finalefest i København, hvor sidste afsnit blev vist live.

- Vi er måske færdige lidt senere end folk i stuerne og på Viaplay. Så lad være med at kigge på diverse sider og få afsløret vinderen, sagde han.

