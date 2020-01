Kjolen er helt unik: Kan du se hvorfor?

Det var en storsmilende Yasmin Mahmoud, der lørdag aften dukkede op på den røde løber til TV Prisen 2020.

Her var hun iført en ganske særlig kjole, der gemmer på en helt unik historie. Den er nemlig skabt af stoffet fra et flygtningetelt, der har været i anvendelse.

- Det er Søren Le Schmidt, der har været i en flygtningelejr mellem Syrien og Jordan. Han har syet denne kjole sammen med to tvillingesøstre og en tredje søster. Så det er faktisk et telt, som flygtninge har boet i, og de fire har syet den sammen, siger Yasmin Mahmoud.

Se også: Søren Pilmark om ny tendens: Det er helt sindssygt

Skuespilleren, der fik sit gennembrud i Kanal 5-serien 'Gidseltagningen', er vanvittigt stolt over, at det netop er hende, der kunne få lov at vise den frem. Hun er søster til tv-værten Abdel Aziz Mahmoud, og i familien har man selv haft krigen tæt inde på livet.

- Det er en kæmpe ære, og den er vanvittigt flot. Mine forældre er flygtninge, så at have noget på, som nogen har boet i, er jo vanvittigt. Det er også for at ære dem, siger hun.

Det kan også tolkes som et politisk budskab. Er det dét?

- Arj, det er bare en kjole, som flygtninge har boet i, og det er stort i sig selv. Jeg synes, historien er vanvittig, jeg bærer et stykke historie lige nu.

Se også: Dansk skuespiller om terrorisme: Det har intet med islam at gøre

Sammen med Johannes Lassen var hun blandt de dominerende roller i den anden sæson af 'Gidseltagningen', og selvom det var hendes første rigtige job inden for skuespil, har det åbnet nogle døre.

- Jeg lavede noget, da jeg var 12 år, og så lavede jeg 'Gidseltagningen som mit første rigtige job. Jeg har siden lavet noget med Hr. Skæg, som er nomineret i aften, og så har jeg gang i en serie til DR3, der handler om en homoseksuel dreng. Jeg spiller hans søster, så det er noget, jeg kender lidt til, siger hun med et grin.

En sejr i 'Bedste børneprogram' blev det dog ikke til for Yasmin Mahmoud og Hr. Skæg. Den pris gik i stedet til 'Ultra smider tøjet'.