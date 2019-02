Klæstrup beder om hjælp: - Det har aldrig været så slemt

Nikita Klæstrup er gået til sine følgere for at råd mod sin urene hud

Det er sjældent, man ser andet end en helt perfekt Nikita Klæstrup på de sociale medier og den røde løber.

Hun har altid styr på hår, tøj og makeup, men nu har den unge blogger og forfatter brug for hjælp fra sine mange følgere.

I et opslag på Instagram viser en hudløst ærlig Nikita Klæstrup sit ansigt frem uden makeup, mens hun beder om hjælp.

'Jeg har brug for hjælp. Min hud har aldrig været så slem som nu', starter hun sit opslag.

Kom pludseligt

Hun fortæller, at selv da hun var teenager, var huden bedre end nu.

'Det er kommet meget pludseligt. Jeg har ikke haft nogle store livsstilsændringer', skriver hun.

Den smukke kendis er helt på bar bund, og hun ved ikke, hvad der er sket med hendes ansigt.

Med opslaget håber hun på, at der er nogen, der kan hjælpe hende.

Den altid friske blogger vil dog gerne gøre det klart, at opslaget ikke handler om, at hun gerne vil vise selv uden makeup for at gøre op med et eller andet 'glansbillede' af piger på de sociale medier.

'Jeg fucking elsker mit glansbillede. Jeg er bare helt nede i knoglerne lidt af en selvisk cunt, som nu søger hjælp til at få mit eget problem til at gå væk'.

Nikita i uheld: - Det er ikke et sugemærke

Den urene hud er opstået pludseligt hos den smukke blogger. Foto: Mogens Flindt

Se også: Nikita Klæstrup presser kæresten: - Det er den eneste måde han får dem på

Frustrerende situation

Til Ekstra Bladet fortæller Nikita Klæstrup, at hun finder hele situationen irriterende.

- Det er jo vanvittigt frustrerende. Især når jeg ikke rigtig har haft problemer med det før, siger hun.

Hun vil dog ikke klassificere det som akne endnu, men tænker at det 'bare' er uren hud, som situationen er lige nu.

Bloggeren vil nu søge læge, men det går heller ikke som planlagt.

- Min normale hudlæge er på ferie, så det er rigtig dårlig timing, fortæller hun.

- Måske forstyrrer jeg hans ferie og sender billeder, men ellers tager jeg det stille og roligt.

Nikita Klæstrup er ikke den eneste med dårlig hud. Mathilde fra 'Årgang 0' har også fortalt om lidelsen.