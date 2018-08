Klæstrup efter islamisk bryllup: De kalder mig feltmadras

Det har affødt mange grove kommentarer, at Sasha Klæstrup er blevet islamisk gift

Det er ikke gået ubemærket hen, at Nikita Klæstrups søster, Sasha, for små to uger siden blev islamisk gift på Nørrebro.

Her var hun iført slør og tildækket, da hun gav sit ja til manden Montaser Bel-lah Zaghmout.

Selv om Sasha Klæstrup i blandt andet Ekstra Bladet udtrykte sin glæde over at være blevet gift, var måden ikke noget, der faldt i god jord alle steder. Parret er blevet overdænget med hadske beskeder på sociale medier.

Nikita udråbt som tv-vært: Nu afslører hun sandheden

Det fortalte Sasha Klæstrup og manden, da Ekstra Bladet mødte dem i Holbæk, hvor en flok realitydeltagere spillede en velgørenhedsfodboldkamp mod byens U17-hold.

- Jeg har fået at vide, at jeg er en feltmadras, en luder, en landsforræder, en arabertøs og at jeg ligger og bliver kneppet hele tiden, lød det fra Sasha Klæstrup.

Hun fortæller, at de hadske beskeder særligt kommer fra ældre mænd med lys pigment.

- Det er ikke muslimske mænd, som er sure over, at jeg pludselig har tørklæde på. Det er gamle, danske mænd, som synes, verden bliver helt forfærdelig, fordi jeg har giftet mig med en muslim, sukker hun.

Sasha Klæstrup er blevet gift. Foto: Privat

Se også: Klæstrup gift i moské: Jeg er så lykkelig

Tror jeg får tæsk

De mange hadske beskeder bekræftes af Montaser Bel-lah Zaghmout.

- Vi har fået rigtig mange dårlige kommentarer. Men bare vi er lykkelige, det er dét, der gælder, siger han.

Sasha Klæstrup synes tydeligvis, at kommentarerne er latterlige. Den ofte udfordrende klædte babe fra Lolland står nedringet og følger fodboldkampen.

- Vi viser dem, at det ikke er, som de tror, det er. De tror jo straks, at nu får jeg tæsk, og at vi ikke kan være lykkelige. De skriver også, at jeg nu skal pakke mig ind, men det er jo ikke ligefrem, fordi jeg har pakket mig ind. Han ændrer jo ikke på mig, fordi vi er blevet muslimsk gift, fastslår hun.

Parret tager på bryllupsrejse til Egypten 1. september. Og hvis tastaturkrigerne tror, at parret kommer til at fjerne sig fra den offentlige debat på grund af de mange hadske kommentarer, så kan de godt tro om igen.

- Nej, nu har vi mere lyst til det, fordi vi skal modbevise folk, siger Sasha Klæstrup.