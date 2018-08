Klæstrup gift i moské: Jeg er så lykkelig

Nikita Klæstrups storesøster, Sasha Klæstrup, var ét stort smil, da hun mandag gav sit ja og blev muslimsk gift med kæresten Montaser Bel-lah Zaghmout.

Og det var en utroligt glad Sasha Klæstrup, der på bryllupsdagen tog sig tid til at svare Ekstra Bladet.

- Det gik så fint, vi blev gift i Imam Ali-moskéen. Ham der viede os var så god, og det er jo fantastisk! Jeg er jo gift. For helvede! Og så med mit livs kærlighed! Jeg er lykkelig, lød det fra en kortfattet, men tydeligt glad Sasha Klæstrup.

Parret tager 1. september på bryllupsrejse i Egypten.

Klæstrup får lavet bryster: - De skal sidde helt oppe i halsen

Lever i synd

At Sasha Klæstrup nu er blevet gift i en moské kommer ikke som en overraskelse. Tidligere på året stod realitydeltageren frem i Ekstra Bladet og fortalte, at hun skulle giftes muslimsk, selv om hun er kristen.

- Lige nu lever vi i synd sammen, og det er jo haram. Vi er nødt til at blive gift, og det er måske lidt tidligere, end jeg ellers ville have gjort med en dansk mand, fortalte Sasha Klæstrup, der fortsatte.

- Vi gør det for, at der ikke er noget forkert mere. Men det er også, fordi vi elsker hinanden og ved, at vi vil være sammen resten af livet.

Hun vil fortsat være kristen, understreger hun.

Sasha Klæstrup deltog tidligere på året i 'Divaer i Junglen'. Foto: Oliva Loftlund

Får mange hadske beskeder

Den 26-årige skønhed lagde mandag billeder ud på sine sociale medier, hvor hun iført slør lod sig ægte. Men selv om det kan virke kontroversielt i mere konservative kredse, så har familien accepteret Sasha Klæstrups valg.

- Min familie sagde ikke noget. De er bare glade for, at jeg har det godt, og de kan jo mærke, hvor glad jeg er for ham.

- På Facebook er det en anden sag. Der får jeg nogle rigtig grove beskeder. For nylig fik jeg en besked, hvor der var en, der spurgte, om jeg skulle på den ugentlige tur til Rødby for at hente flygtninge fra min svigerfamilie.

- Det kan godt gå mig på, når jeg får sådan nogle kommentarer, eller når de skriver ’skrid hjem til Mustafa’, men så blokerer jeg dem på Facebook, fastslog Sasha Klæstrup tidligere på året.