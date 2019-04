Klæstrup i retten: - Jeg har ikke andet at lave

Torsdag formiddag stod Nicki Bille skoleret i Københavns Byret, hvor han står tiltalt for i alt fem indhold - blandt andet for at have truet og sigtet mod en person med et luft- og fjedervåben, for besiddelse af kokain og for at have slået en dørmand en til to gange i ansigtet.

I retten mødte flere tilhørere op - heriblandt realitydeltageren Nikita Klæstrup. Hun har været venner med Nicki Bille i flere år, men ifølge hende var det ikke derfor, hun mødte op i retten torsdag.

- Hvad laver du her i dag?

- Jeg har ikke andet at lave i dag, sagde hun kort.

Nikita Klæstrup kommer ud af retten. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ifølge Klæstrup var hun der dog ikke for at støtte Nicki Bille.

- Det har intet at gøre med Nicki. Jeg hænger ofte ud omkring retssager. Har du ikke lagt mærke til det? sagde Nikita Klæstrup, der slæbte rundt på et par store tasker ved retten, mens Bille blev filmet med at stort kamera.

Klæstrup har da også valgt at forlade retssalen, efter der er blevet afholdt frokost.

Nicki Bille Nielsen er tiltalt for i alt fem forhold: Tiltalt for at have truet og sigtet mod en person med et luft- og fjedervåben. Tiltalt for at have båret det ovennævnte våben på en uforsvarlig måde, da det sad i bukselinningen. Tiltalt for være i besiddelse af 0,26 gram kokain. Tiltalt for at have slået en dørmand en til to gange i ansigtet. Tiltalt for at have truet en sygeplejerske med knyttet næve, mens han har sagde, 'jeg fucking smadrer dig møgkælling eller lignende. Vis mere Luk

Karriere kan være slut

Da Nicki Bille torsdag skulle forklare sig i retten, forklarede han, at hans karriere som fodboldspiller muligvis er slut.

Billes højre arm var indbundet i en bandage, da han mødte op i retten. Det skyldes en episode i hans lejlighed på Kenny Drews Vej i København mellem jul og nytår, hvor Bille blev skudt og ramt af flere hagl i armen.

- Jeg er handikappet for livet af det her. Min fodboldkarriere, som jeg har kæmpet for hele livet, er måske slut, lød det fra Bille.

Der forventes dom i sagen fredag eftermiddag.

Nikita Klæstrup bar på store tasker i retten. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

