Klæstrup i smerter: - Jeg blev åbnet tre steder

Hun har født to børn, alligevel beskriver Sasha Klæstrup de mavesmerter, der ramte hende i sidste uge, som de værste smerter hun nogensinde har haft.

Akut blev hun kørt på sygehuset i Nykøbing Falster, hvor lægerne besluttede, at hun skulle have en kikkertundersøgelse.

- Jeg blev lagt i narkose og åbnet tre steder. Over navlen, i hoften og mellem benene, fortæller Sasha Klæstrup til Ekstra Bladet.

Lægerne frygtede, at den 26-årige realitydeltagers stærke smerter kunne skyldes en betændt blindtarm eller en bristet cyste, men undersøgelsen viste, at det ikke var nogle af de ting, der gav Klæstrup ondt.

- Flere gange kom der læger og trykkede mig på maven. Jeg græd af smerter og måtte have morfin flere gange. Til sidst sagde jeg, at der ikke var flere læger, der skulle trykke på mig, siger Sasha Klæstrup, der blev lappet sammen med 13 clips efter kikkertundersøgelsen.

Klæstrup efter islamisk bryllup: De kalder mig feltmadras

Desværre afslørede undersøgelsen ikke, hvorfor den gifte mor til to var så forpint.

- Jeg blev sendt hjem samme aften uden at være blevet klogere, siger Sasha Klæstrup, der ikke føler, at lægerne lyttede til hende.

- Jeg prøvede at sige til dem, at min mor, siden hun var ung, har lidt af Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen, red.), men de sagde bare, at når jeg ikke havde blodig afføring, så kunne det ikke være det. Men det havde min mor heller ikke, da hendes startede, siger Sasha Klæstrup, der stadig ikke ved, hvad hun fejler.

- Jeg ved jo ikke, om det er det. Men jeg skal til min egen læge i næste uge, så må vi se. Jeg har ikke lige så ondt i maven mere, men jeg får sådan nogle vilde stik af smerte i maven nogle gange om dagen. Det gør så ondt, at jeg falder helt sammen, så et eller andet må der være galt, siger hun.

- Hvor bekymret er du?

- Jeg er ikke så bekymret, når det handler om mig selv. Hvis det havde været mine børn eller min mand, så havde jeg været rigtig bekymret, siger Sasha Klæstrup.

Se også: Klæstrup gift i moské: Jeg er så lykkelig