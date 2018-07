Klæstrup lader bh'en blive hjemme: - Nej, jeg fryser ikke

Det skabte debat på den smukke bloggers Instagram-profil, da hun lagde et billede op af sig selv i en lyserød buksedragt, hvor man, hvis man kigger godt efter, lige kan skimte omridset af hendes bryster igennem stoffet.

Flere af Nikita Klæstrups følgere fik lyst til at kommentere på, om hun mon havde glemt bh'en, eller om hun frøs, når man nu næsten kunne se noget af hendes bryster.

Det fik fjerde bølge feministen til tasterne, hvor hun skrev et opslag til sine følgere.

'Jeg vil gerne snakke om de bekymringer flere af jer har udtrykt i forbindelse med mit seneste foto. Jeg er ked af at fortælle jer, at det rent faktisk er mine brystvorter, I kan se. Og ja, de ser ud som om, at de er hårde', skriver hun indledningsvist på opslaget.

Har ikke brug for støtte

Hun forklarer, at man kan se igennem stoffet, fordi hun netop den dag valgte at lade bh'en blive hjemme. Hun skriver, at hun vidste, hun ikke ville lave nogle aktiviteter den dag, der ville kræve, at hendes bryster blev støttet.

'Nej, jeg var ikke kold. Tak for jeres bekymring. Der er mange grunde til, at kvinders brystvorter bliver hårde. Nogle gange er det bare fordi, at stoffet glider mod. En anden grund kan være seksuel ophidselse. Og siden det var min lækre kæreste, der tog billedet, er det også en mulighed', skriver hun til opslaget.

Hun beder til sidst sine mange følgere om ikke at kommentere mere på hendes brystvorter. Fordi hun har det hele under kontrol.

Det var skam gennemtænkt da Nikita Klæstrup iførte sig den flotte lyserøde kjole. Foto: Privat

Vil hjælpe 'stakkels' mænd

Til Ekstra Bladet fortæller Nikita Klæstrup, hvorfor hun valgte at skrive opslaget.

- Jeg ved, at det her er noget mig og mange andre kvinder konstant oplever på Instagram. Så jeg tænkte, at det måtte være på tide, at nogen gav de her stakkels, forvirrede mænd nogle svar, siger hun.

Hun forventer, at opslaget kan sætte en stopper for kommentarer, der omhandler hendes bryster.

- Jeg regner med, at det her opslag er enden for kommentarer som 'are you cold?' eller 'did you forget your bra?'. Nej, jeg glemte ikke min fucking bh. Det her outfit har været planlagt i en måned og er blevet prøvet på adskillige gange, fortæller hun om det lange opslag.