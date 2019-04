Klapper i om kærligheden

Dar Salim er ikke meget for at tale om sit kærlighedsliv

Selvom den succesfulde skuespiller Dar Salim for tiden er at se på mange filmplakater rundt omkring i landets biografer og efterhånden er et velkendt ansigt i Danmark, så er det begrænset, hvor meget danskerne kender til den 41-årige skuespillers privatliv.

Især omkring sine forhold til kvinder er Dar Salim meget privat.

Derfor havde han heller ikke meget at fortælle, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber i Grand Teatret i forbindelse med filmen 'Til vi falder', og der blev spurgt ind til, hvordan det går med kærligheden i øjeblikket.

Se også: Trak stikket fuldstændigt: Nu gør dansk skuespiller comeback

- Kærligheden er jo altid god, sagde han med et stort smil.

- Er kærligheden rettet mod en bestemt i øjeblikket?

- Har jeg nogensinde svaret på den slags?, sagde han med et grin.

Dar Salim ville hverken be- eller afkræfte, hvorvidt han har en kæreste i øjeblikket. Foto: Mogens Flindt

Holder kortene tæt

Dar Salim ville derfor hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er en kvinde i hans liv i øjeblikket.

- Det ved jeg ikke. Der er måske en, og måske er der ikke. Det er ikke noget, jeg har lyst til at sige mere om. Hun er her i hvert fald ikke i aften, sagde han.

Dar Salim var dog langt mere snakkesalig, når det kom til hans kommende film- og tv-projekter. Sidste år fortalte han til Ekstra Bladet, at han tog en lang pause, hvor han ikke ville sige ja til nye film. Men den pause er nu for længst slut, og skuespilleren har flere store projekter på tegnebrættet.

Se også: Dansk stjerneskuespiller: - Jeg tager en pause

- Jeg er lige blevet færdig med en rigtig stor tysk film, som jeg er meget spændt på. Så er jeg i gang med DR's næste søndagsdrama, der hedder 'Fred til lands', som kommer ud til efteråret, og som jeg filmer lige nu. Det foregår i en landsby, hvor man følger fem-seks hovedkarakterer, der træffer nogle vilde valg. Jeg har faktisk en virkelig god fornemmelse for det, sagde han med et smil.

Dar Salim har sønnen Zidane Storm Salim på syv år med ekskæresten, Meta Louise Foldager, der arbejder som filmproducer.