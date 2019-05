Klapper i om skilsmissen

Ditte Julie Jensen er ikke meget for at tale om sin skilsmisse fra Marck Topgaard

Selvom smilene umiddelbart var store, da 'Bagedyst'-darlingen Ditte Julie Jensen mandag formiddag mødte op til bogreception i indre København i forbindelse med Carla Mickelborgs nye bog 'Jeg elsker mig selv', forsvandt de med det samme, da snakken faldt på, at hun for nylig er blevet skilt fra sin mand, Marck Topgaard, som hun har været sammen med i 12 år.

- Angående skilsmissen har jeg ikke flere kommentarer, og det siger jeg, fordi der er to små børn involveret. Så det har jeg slet ikke lyst til at dele med offentligheden overhovedet, sagde hun til Ekstra Bladet.

Til bogreceptionen fortalte Ditte Julie Jensen dog, at parret allerede er flyttet fra hinanden, og at de skiftes til at have deres to børn.

- Jeg er ikke flyttet i noget nyt. Vi skiftes, sagde hun kortfattet og fortsatte:

- Jeg har ingen kommentarer i forhold til vores skilsmissesag. Jeg synes, det er enormt privat, når der er to små børn involveret. Jeg synes ikke, folk behøver at vide, hvad der foregår inde bag husets fire vægge. Det er min holdning til det.

Efter skilsmissen: Sådan går det

- Hvordan har du det så med, at Marck valgte at gøre det offentligt på de sociale medier, når nu du gerne vil holde det privat?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Ditte Julie Jensen var ikke meget for at åbne op om sin skilsmisse. Foto: Linda Johansen

Går godt på jobbet

Ditte Julie Jensen var dog langt mere snakkesalig, når det kom til, hvordan det går hende rent arbejdsmæssigt.

- På den front går det godt, og der har jeg det dejligt. Jeg har min sjette bog på vej på torsdag, og derudover lancerer jeg meget snart min bage - og stelserie, og så har jeg været ude at rejse lidt den seneste tid, sagde hun med et smil.

- Og hvordan har du det privat?

- Det har jeg ingen kommentarer til, lød det kontante svar.

Se også: 'Bagedyst'-darling skal skilles

For en uges tid siden mødte Ekstra Bladet ligeledes Ditte Julie Jensen i forbindelse med lanceringen af træningseksperten Michelle Kristensens nye bog, 'Ny krop på 4 uger'.

Her var hun heller ikke meget for at gå i detaljer om skilsmissen.

- Hvordan har man det, når man bliver skilt? Det kan du spørge dig selv om, sagde hun til Ekstra Bladets udsendte.

- Det er en meget blandet følelse, men jeg synes, at skilsmissen er meget privat, især fordi to børn er blandet ind i det, sagde Ditte Julie Jensen videre og gjorde klart, at der ikke var en anden mand inde i billedet.

Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard blev gift for to år siden i Tårnby Kirke uden for København. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix/

Delte video på Instagram

Ditte Julie Jensens nu tidligere ægtemand, Marck Topgaard, delte en video på Instagram, samme dag pressemeddelelsen om skilsmissen blev udsendt.

I videoen kaster 32-årige Topgaard sin vielsesring i skraldespanden. Videoen er i skrivende stund set mere end 80.000 gange.

Opslaget er ledsaget af et knust hjerte og ordene: 'Et langt kapitel er slut, et nyt er startet' samt en stribe hashtags.

Marck Topgaard har tidligere over for Ekstra Bladet også sat et par ord på skilsmissen:

- Jeg har det godt på trods af omstændighederne og fokuserer på mine børn, lød det.