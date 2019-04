Klar til at stoppe med cirkusrevyen

Ulf Pilgaard sætter nu ord på, hvornår han har tænkt sig at stoppe med at optræde i den legendariske Cirkusrevyen.

Over for BT fortæller den folkekære skuespiller, at det snart er slut med at underholde fra de bonede gulve i revyen:

- Næste år er min sidste omgang, for 40 er et pænt rundt tal. Det bliver 40. gang i 2020, plus at jeg bliver 80 år til næste år, siger han.

I stedet for scenen vil han bruge tiden med sine børnebørn. Han fortæller, at familien tæller op til 100 personer, og at familien mødes første søndag i advent:

- Vi er jo tre-fire generationer i Pilgaard-familien. Det er kraftedeme sjovt. Selv om det er mange forskellige familier, kan man kende os på, at vi stort set er over to meter alle sammen.

Sidste år måtte Ulf Pilgaard udgå af revyen i juli, da han fik problemer med mavesår.

