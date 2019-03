Klar til baby nummer seks

55-årige Gitte Nielsen vil gerne være mor for sjette gang

Man plejer at sige alle gode gange tre, men hvis man spørger Gitte Nielsen, tyder det på, at det nærmere er alle gode gange seks.

Den danske skuespiller og hollywoodstjerne ønsker sig nemlig endnu et barn.

Det fortæller hun i det italienske tv-show 'Non è la D'Urso', skriver Independent.

Gitte Nielsen ændrede navn til Brigitte Nielsen, da hun rejste til USA. Foto: Krestine Havemann

Gitte Nielsen blev mor for femte gang tilbage i juni 2018 til lille Frida sammen med sin mand, 40-årige Mattia Dessi.

Men her stopper det ikke.

- Jeg kunne godt tænke mig endnu en baby. Det ville blive den sjette. Man skal aldrig sige aldrig. Min mand, Mattia, presser for endnu et barn. Han elsker vores lille prinsesse (Frida, red.), men han vil også gerne have en lille dreng, siger hun til mediet.

Kritik

Da Gitte Nielsen første gang fortalte om sin femte graviditet, blev hun mødt med kritik. Hun blev hurtigt meget træt af den dobbeltmoral, som hun stødte på. Ifølge hende bliver der ikke løftet et øjenbryn, når mænd i 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne' bliver fædre.

- Folk siger, 'måske lever du ikke om 20 år, er det det rette ansvar så at få en lille pige?

- Men jeg er en voksen kvinde. Jeg er som god vin og er det bedste sted i mit liv nogensinde, fortalte hun i morgenprogrammet 'Good Morning Britain' sidste år.

Gitte Nielsen sammen med sin mand. Foto: All Over Press

Gitte Nielsen er blandt andet kendt for sit tidligere ægteskab med den amerikanske skuespiller Sylvester Stallone.