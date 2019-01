Klar til mere Grand Prix

Johannes Nymark er allerede blevet afsløret som vært ved årets Melodi Grand Prix. Sammen med Kristian Gintberg skal han styre slagets gang, når det går løs i Boxen i Herning 23. februar.

Det er tredje gang, at sangeren og skuespilleren får rollen som vært. I 2017 og 2018 havde han Annette Heick som medvært.

Året inden stod Nymark selv på scenen med gruppen Lighthouse X og vandt billetten til Eurovision Song Contest. Deltagelsen i den internationale del af musikkonkurrencen blev noget af fiasko for Johannes Nymark, Søren Bregendahl og Martin Skriver, der udgjorde Lighthouse X. Gruppen røg ud i semifinalen ved Eurovision i Stockholm.

Sådan en Grand Prix-skuffelse kan man ryste af sig. Det har Johannes Nymark bevist, og nu er også Martin Skriver tilbage i gamet.

Ekstra Bladet erfarer, at han har skrevet en af sangene, der er med i dette års konkurrence.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Martin Skriver hemmelighedsfuldt, da Ekstra Bladet spørger til comebacket i Grand Prix'et.

Heller ikke DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, ønsker at bekræfte, at Martin Skriver bidrager til sangkonkurrencen igen.

- Jeg kan bare sige, at du er dygtig til at gætte, siger han med et grin.

Det er først 31. januar, at årets deltagere til Grand Prix'et officielt bliver præsenteret. Ekstra Bladet kunne allerede i går afsløre, at Jasmin Gabay, som mange kender fra 'Den store bagedyst', er blandt solisterne i sangdysten.

