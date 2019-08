Klarede 'Korpset': Sådan går det Frederik i dag

- Det ville have naget mig for evigt, hvis jeg ikke havde klaret den!

Sådan siger aspirant nummer 1, der sammen med kun én anden kæmpede sig igennem alle de strabadser, de blev udsat for i TV2-programmet 'Korpset'.

Frederik Wielandt var en af de i alt 12 deltagere, der uden udsigt til nogen præmie og ganske frivilligt sidste efterår udsatte sig selv for sult, manglede søvn og ekstremt hårde fysiske udfordringer. Han holdt ud i samtlige otte døgn - helt til en bitre ende.

- Mit mål var at nå så langt som muligt. Og helt ærligt ville jeg nok føle, at hvis ikke ikke gik hele vejen, så havde jeg ikke gjort nok, siger han til Ekstra Bladet.

Den til tider retningsforvirrede Wielandt meldte sig til 'Korpset', fordi han oprigtigt gerne ville se, om en fremtid i et af Danmarks militære korps kunne være noget for ham.

De startede 12. Kun to klarede den. Foto: Thomas Rønn/TV2

- Jeg har ikke mistet interessen for militæret, og jeg har været inde og høre nærmere om officeruddannelsen, men jeg har ikke rigtigt tid, siger Frederik Wielandt, der siden optagelserne til 'Korpset' er blevet selvstændig med ret godt gang i butikken.

For få måneder siden blev han færdiguddannet som fysioterapeut, men allerede under studiet åbnede han sit eget firma.

- Det var super dejligt at kunne komme i gang med at arbejde med det samme, og det er gået rigtig godt, siger Frederik Wielandt, der blandt andet fået tjansen med at tage sig af 1. divisionsspillerne i Ajax København Håndbold.

- Jeg har altid færdes meget i sportsmiljøet, så den er en opgave jeg er virkelig glad for. Det er omkring 15 timer om ugen, og så er jeg sagsbehandler 25 timer om ugen, hvor jeg vurderer sager for forsikringselsksaber. Derudover har jeg mine egne klienter, så det er nogle lange dage, men jeg klager ikke, siger han og fortæller, at han trives godt med at lave så mange forskellige ting.

- Det ville æde mig op, hvis jeg skulle lave det samme dag efter dag. Det kan jeg slet ikke, siger han.

I 'Korpset' var det sig selv, Frederik Wielandt skulle æde for at gennemføre.

- Jeg vil sige, at det man ser på skærmen, er sådan det var. Der kom ikke nogen bag kameraet med varm kakao og lune tæpper. Når der ikke var kamera på, tog vi en kort slapper eller gik for os selv ud til hullet, siger han om det hul i jorden, som aspiranterne brugte som toilet.

- Noget er selvfølgelig klippet fra - også nogle af de hårde ting, vi blev udsat for. Men alt i alt synes, jeg at det viser præcis, hvordan det var....måske lige bort set fra det første klip med mig i allerførste udsendelse..., siger Frederik Wielandt og bryder sammen af grin.

I seernes første møde med aspirant nummer 1 fortæller han, hvor en charmerende fyr han er. En der altid slipper godt afsted med alt.

- Det er så meget taget ud af en kontekst. Og hold nu op, hvor var det tåkrummende pinligt at se på. Det har jeg måttet høre meget for, indrømmer han grinende.