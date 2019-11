Klaus Pagh: Jeg kan kun se tv gennem en kikkert

Syn og bentøj driller, men den 84-årige teater- og levemand glæder sig til at fejre kobberbryllup lillejuleaften

– Jeg har det egentlig godt. Jeg har lige været i bad, men jeg er tør nu, så vi kan godt snakke.

Klaus Paghs stemme er munter i modsætning til sidste år, hvor han i december fortalte Ekstra Bladet, at han havde planlagt sin egen begravelse.

2018 havde nemlig været usædvanlig barsk ved den i dag 84-årige teater- og levemand:

Først blev galdeblæren fjernet, så fik han betændelse i bugspytkirtlen, og derpå fulgte en blodprop i hjertet, to gange lungebetændelse og en operation for kræft i tyktarmen.

Men i år har han været forskånet for yderligere sygdom.

Højt humør

Og skønt han fortsat døjer med eftervirkningerne, holder han humøret højt.

– Jeg går fortsat ganske skidt og er afhængig af en rollator, men jeg håber fortsat på, at jeg kommer til at gå bedre. Jeg skal til at gå til noget genoptræning på Tranehaven i Hellerup. Indtil da så cykler jeg lidt på terrassen – når jeg altså gider.

– Synet er heller ikke så godt. Jeg har brugt en formue på briller, der ikke hjælper. Men når jeg ser gennem en kikkert, så ser jeg godt. Så den bruger jeg, når jeg ser tv, siger Klaus Pagh, der lige nu glæder sig rigtig meget til lillejuleaften.



Lillejuleaften har Klaus Pagh og Nancy været gift i 12 et halvt år, så den dag er vigtigere end juleaften for parret. Foto: Jonas Olufson

Det er nemlig dagen, hvor han kan fejre kobberbryllup med sin elskede Nancy – eller Nan, som han kalder hende.

Og for ham er det en noget større begivenhed end juleaften.

– Jeg ved ikke rigtig med julen. Indtil videre har jeg jo oplevet 83 juleaftener ... Jeg synes, at jul er noget underligt noget. Men kobberbrylluppet glæder jeg mig til.

Hvordan skal det fejres?

– Det ved jeg ikke rigtig så meget om, men der kommer nogle gode venner.

Det nye år tør han ikke spå om.

– Jeg har det mærkeligt med fremtiden. Jeg har jo nok højst tre-fire år tilbage. Men jeg glæder mig meget til foråret, hvor jeg kan sidde i solen på terrassen. At kunne rejse til et varmt sted og sidde i solen med en kold øl ville være herligt, men det er ikke muligt lige nu, siger han.