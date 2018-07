Klaus Pagh nåede sin fødselsdag: Nu lader han sig indlægge igen

Da film- og teaterveteranen Klaus Pagh for nogle uger siden blev ramt af en blodprop i hjertet og mod lægernes anbefaling udskrev sig selv fra Gentofte Sygehus, var han i tvivl, om han ville opleve sin snarlige 83 års fødselsdag.

- Måske når jeg det, som han sagde det uden den store optimisme til Ekstra Bladet for lige over en uge siden.

Skulle han dø, skule det være hjemme i trygge omgivelser hos fru Nancy. Ikke på et 'forfærdeligt hospital', som han kaldte beslutningen om at trodse lægerne, der havde sagt, at han ville dø, hvis han lod sig udskrive.

Klaus Pagh med fru Nancy, hendes datter, Pawarisa, og den yngste søn, Isak. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

Jeg nåede det

I går var så Klaus Paghs fødselsdag, og han nåede at være med til den.

- Hele familien var her, og jeg holdt et par timer, før jeg blev lagt i seng og faldt øjeblikkeligt i søvn. Men vi havde en dejlig fest. Vi var 17, og jeg fik hilst på dem allesammen. Nancy havde lavet pindemaddder. Ikke noget med en stor lagkage. Jeg har haft sukkersyge i 40 år. Så det spiser vi ikke her.

Lyder det bemærkelsesværdigt klart fra patienten, som har været anderledes træt og mismodig i mælet de andre gange, Ekstra Bladet har talt med ham om sygdomsforløbet på det seneste.

- Du må gerne kalde mig Nuser, bemærker Pagh humoristisk.

- Hvorfor? Hvad mener du?

- Du spørger, er 'du hjemme Nuser?

- Haha, nej, jeg spurgte, 'er du hjemme nu så? Du lyder helt frisk i dag?

- Nej, det er jeg sgu ikke. Det kan jeg love dig.

Indlægger sig på privathospital

Klaus Pagh har været hjemme hele tiden, siden han tjekkede ud fra Gentofte Sygehus, men 'en af dagene', siger han, lader han sig nok indlægge på privathospitalet Hamlet for at få undersøgt, konsistensen af sit blod, og hvorfor han lider af blodmangel.

- Det er det, der har været galt hele tiden, og nu har lægerne så også endelig fundet ud af det.

- Fundet ud af hvad?

- Det vil jeg ikke ind på her.

