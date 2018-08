Klaus Riskær er blevet far for sjette gang

Klaus Riskær for brug for al sin erfaring med bleskift og vuggende ture i barnevogn. Tidligt onsdag morgen blev han far for sjette gang, da hans kæreste, Anna Pia Lykke Ring, nedkom med en lille dreng på Hvidovre Hospital.

Det er den 62-årige iværksætter, der selv har delt den glade nyhed på sin Facebook-profil.

Sønnen har, som den fremgår, allerede fået navn. Og det bliver ikke til endnu en Christoffer/Kristoffer, som to af Riskærs andre sønner hedder.

Seneste skud på stammen skal hedde Adam, har Klaus Riskær besluttet sammen med sin 35 år yngre kæreste.

Klaus Riskær, der lige nu bor i Argentina, fordi han dyrker medicinsk cannabis i nabolandet Uruguay, har haft et omskifteligt kærlighedsliv og er i forvejen far til fire sønner og en datter, som han har med fire forskellige kvinder.

Han har to voksne sønner, Christian og Frederik, med ekskonen Anne-Mette Riskær.

Derudover har han tre børn med tre forskellige kvinder.

Med Mette Marie Thomsen har han Kristoffer, og med den engelske forretningskvinde Jasmin Dahli har han sønnen Christopher, mens han med Laura Petersen har datteren Isabella.